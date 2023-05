Apple trabaja en lanzar un dispositivo de pantalla plegable, y habrá una gran sorpresa

Definitivamente, el mercado de los plegables son una opción para casi todos los fabricantes (uno de los últimos en confirmar su llegada es Google con un teléfono). Mientras, Apple no da señales de vida en él, pero esto no quiere decir que la compañía de Cupertino no se piense seriamente dar el paso de lanzar sus propios productos. Y, por este motivo, hay rumores que poco a poco se van confirmando.

Lo que se conoce hasta la fecha es que Apple lanzará su primer dispositivo plegable en forma de híbrido. Es decir, que no lanzará un smartphone como ocurre con el resto de la competencia y lo que tiene en mente es poner a la venta un híbrido entre los iPad y los portátiles MacBook. ¿Y cuándo podría suceder esto? Pues todo apunta que el momento elegido será el año 2025.

Hasta hoy, los detalles sobre el dispositivo siguen siendo escasos, sin embargo, hay noticias que se basan en las patentes conseguidas por la compañía norteamericana. De esta forma, no se pierde la esperanza que la firma de la manzana mordida siga trabajando en este "laptop plegable" que podría ser bastante sorprendente.

La información que se ha conocido

Según Patently Apple, se ha encontrado una solicitud recientemente publicada por Apple en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos que muestra la forma y el mecanismo de plegado a modo conceptual del dispositivo del que estamos hablando y que podría ser utilizado en su primer dispositivo plegable.

La patente de Apple describe el equipo plegable más como un "portátil" que como un tablet. Además, explica que este producto tendrá una pantalla interna flexible -de tamaño desconocido- que se extendería desde la sección superior hasta la inferior. Estas secciones estarían conectadas a través de una bisagra en el centro. También se menciona que se utilizará una pantalla externa, lo que sería un añadido de bastante utilidad en el caso de confirmarse.

Apple se subirá finalmente al carro de los pagables

Además, la patente menciona un gran sensor táctil que servirá para tener acceso a un teclado que, evidentemente y debido al uso de dos pantallas, no podrá estar integrado de la forma tradicional. Se dice que este elemento también funcionará de forma combinada con la pantalla externa.

Es importante mencionar que esta solicitud de patente es solo uno de los muchos pasos en el proceso de patentamiento de este dispositivo plegable en particular, por lo que no se ofrece ninguna predicción sobre el momento exacto en que se lanzará o incluso cómo se llamará el dispositivo. Según el analista Mark Gurman, este dispositivo plegable de Apple podría aparecer como muy temprano en 2025, y posiblemente estaría seguido por un Apple iPhone con pantalla plegable.