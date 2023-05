Unicornios, una nueva forma de crecimiento de la economía española

Los unicornios son empresas de muy rápido crecimiento y muy orientadas a la escalabilidad, pues saben que la valoración de la empresa depende del nivel de facturación y del crecimiento de las ventas. Así, mientras los unicornios intentan crecer en ventas, las empresas más tradicionales ya se sienten satisfechas si crecen por encima de la inflación.

Las empresas unicornio han de sacrificar la rentabilidad total de la empresa, requieren inversión, necesitan encontrar mucho talento humano e intentan utilizar la tecnología en muchas áreas de la organización. Además, dependen mucho de la situación económica y de las bolsas: si los mercados financieros no les proporcionan el dinero que necesitan para invertir en su crecimiento, pueden ‘morir’” rápidamente. Además, y si por falta de inversión, las empresas unicornio no pueden mantener el nivel de crecimiento, sus valoraciones caen y tienen que despedir personal para intentar ser más rentables y sobrevivir como si se hubiera convertido en un poni, lejos ya de compararse en sus sueños y aspiraciones iniciales de unicornio.

Las empresas unicornio representan ya una nueva forma de crecimiento de la economía española. Las empresas de alto crecimiento crean mucho empleo, ofrecen sus servicios y productos innovadores a muchos clientes, fomentan la competencia, inspiran a otros emprendedores y apoyan la inversión en las áreas de las start-ups. También tienen un papel muy importante en la formación de personas en técnicas y procesos profesionales de gestión empresarial. Así pues, puede decirse que las empresas unicornio impulsan, de muchas maneras, todo el ecosistema de un país.

También es cierto que, puesto que los unicornios “empujan hasta los límites” de lo posible, pueden provocar desafíos y daños, y su orientación a crecer rápidamente puede generar estrés personal y en el equipo. Podría establecerse un paralelismo con el deporte profesional: intentar participar en la primera liga mundial de los negocios y ganarla tiene un premio muy grande, pero también conlleva un riesgo y una serie de retos, si no se gana.

En las últimas décadas, España ha aumentado su atractivo para los emprendedores, al ser un país de fácil acceso al talento, con un mercado bien dimensionado y, claramente, también por su calidad de vida. Pero, hasta ahora, aunque el ámbito del emprendimiento crecía y algunas empresas tecnológicas lograban valoraciones próximas a los 100 millones de euros, solo había muy pocas empresas que realmente se valoraran por encima de esta cifra, y esta es la razón por la cual casi no existen los unicornios en España.

Sin embargo, quizás sea una cuestión de tiempo, ya que sí existen diversas empresas que ya tienen un buen nivel de facturación y están creciendo con fuerza. Quizás se conviertan en unicornios, en cuando el mercado financiero se recupere. Pero para ello necesitamos mejorar distintos aspectos del ecosistema emprendedor. En los equipos fundadores, se requieren más emprendedores con visión y con ambición global, y que también tengan el talento y sepan montar empresas de gran crecimiento. En el área tecnológica, no se trata solo de arrancar fuerte e intentar de ser el número uno en España, en Portugal, en Italia o en algunos países de Latinoamérica, sino de enfrentarse a la competencia global y centrarse en los mercados más grandes del mundo. Por ejemplo, orientarse, ya desde el principio, al mercado estadounidense e intentar desplegarse en los mercados de Alemania, Francia e Inglaterra.

A nivel de ecosistema, tenemos que fomentar el talento en el área del alto crecimiento y la tecnología, crear un sistema atractivo de inversión en empresas de gran crecimiento y enfocarnos también en desarrollar el mercado de los éxitos. Aquí, las empresas grandes tienen un papel muy importante, porque han de desarrollar sus capacidades para adquirir empresas de alto crecimiento y los unicornios y, tras su adquisición, asegurarse de que crezcan mucho más. También es muy importante desarrollar los mercados bursátiles europeos, para poder ofrecer a los unicornios una salida a la bolsa que resulte sostenible. Ello incluye también velar por la calidad de las empresas que cotizan en bolsa

El mundo cada vez se vuelve más digital

La digitalización ya es una realidad en todos los mercados y sectores. Por ejemplo, inicialmente mucha gente pensaba que sería mejor comprar coches o zapatos en las tiendas físicas, sin embargo, un alto porcentaje de estos productos ya se vende online Lo mismo ocurre en otros sectores, como la construcción o la agricultura, en los que inicialmente no se percibía ningún indicio de digitalización, pero ahora se ve que, sin utilizar la tecnología digital, es difícil competir. Vemos, pues, que la digitalización ha incidido en todos los sectores, y ello plantea grandes retos, pero también grandes oportunidades para todos. La digitalización se basa en la información. Las personas y empresas que disponen de mejor información y saben utilizarla mejor tienen ventaja y van a salir ganando. Así pues, es mejor abrirse a la digitalización, aprender sobre ella, y hacer experimentos y proyectos, para ver sus efectos reales.

Problemas y ventajas de los unicornios en España

El principal problema al que se enfrentan actualmente las empresas que se acercan a la categoría de unicornios en España es la falta de inversión y la caída de su valoración; disponen de menos recursos y, en consecuencia, no pueden mantener su crecimiento. También es posible que les resulte más complicado conseguir clientes en tiempos económicos difíciles y que los costes de adquisición de los clientes aumenten, mientras que las ventas se reducen. Hay que tener en cuenta que este mix puede resultar peligroso. Vivimos una época de retos para el ámbito de alto crecimiento. Pero, en tiempos económicos difíciles, ya surgieron muchas empresas que años después eran unicornios.

En cambio, las ventajas que tienen las empresas que quieran convertirse en unicornios en España se encuentran en su mercado laboral, todavía atractivo, en comparación con otros mercados, y donde pueden encontrar buen talento a un coste todavía competitivo. La calidad de vida, como ya se ha comentado, también ayuda a atraer talento internacional, y cada vez hay más especialistas que tienen experiencia en escalar empresas rápidamente; además, la financiación de las start-ups y las scale-ups se ha vuelto más internacional.

Cómo mejorar el futuro de los unicornios

Para cualquier el ecosistema emprendedor, necesitamos mercados de éxito. Es importante que las empresas grandes aprendan a utilizar las fusiones y adquisiciones (mergers & acquisitions o M&A) para fortalecer su desarrollo. También es importante disponer de un mercado de ofertas públicas de venta (IPO) y de una bolsa que facilite la financiación de las empresas de gran crecimiento. Esta bolsa, por ejemplo, se puede crear a escala europea, para que tenga más visibilidad, más volumen y un mercado público mayor, como contrapartida de la NASDAQ estadounidense.

También es importante que dejemos que los fondos puedan invertir en este sector, que en los Estados Unidos es una fuente importante de financiación que ha dado buenos resultados a estos fondos de inversión. Y, por supuesto, simultáneamente hay que velar constantemente por la calidad de las empresas que pueden cotizar en la bolsa.

Muchos unicornios de España operan en mercados en los que solo ganan una o dos empresas (suelen ser las que tienen más facturación), y por ello hay tanta obsesión por el rápido crecimiento. Hay muchas empresas que compiten para ser el número 1. Muchas veces ganan las empresas que pueden conseguir más fondos para el crecimiento, para adelantarse, con distancia, al número 2 o al 3. Los factores básicos para obtener esta financiación son el equipo y el talento que gestiona la empresa, así como su progreso en comparación con la competencia, cuando intenta conseguir financiación.

Los mercados en donde los unicornios tienen más éxito son aquellos cuyo tamaño e grande en relación al potencial de facturación. De la misma manera, en ellos tienen que existir canales de venta que favorezcan su rápido crecimiento a un coste de adquisición por parte del cliente razonable. Y estos mercados pueden ser tanto B2B como B2C.

---

Jan Brinckmann, es profesor del Departamento de Dirección General y Estrategia de Esade, director del Master of Science in Innovation and Entrepreneurship y del Entrepreneurship Lab de los MBA de Esade, y profesor del Esade Entrepreneurship Institute