Llega la debacle a Netflix: pierde 2,5 millones de usuarios desde el inicio de 2023

Hace unos días se reveló que Netflix perdió un millón de usuarios en España, pero un nuevo estudio muestra que la plataforma puede estar incluso en una peor situación debido a que la cantidad podría ascender a nada menos que 2,5 millones de suscriptores en el primer trimestre de este año, lo que supone un gran golpe para la compañía.

El informe de Barlovento Comunicación revela que muchos usuarios en España están descontentos con la nueva política de contraseñas compartidas -que ahora es de pago-, lo que ha llevado a la plataforma a tener problemas para mantener el número de abonados en nuestro país… porque estos ahora ven mucho más atractivas a otras plataformas en streaming. A pesar de ser el servicio VOD más popular en España por el momento, la pérdida de suscriptores supone un gran revés para los intereses de Netflix y posiblemente hará que tenga que revisar si su política es acertada.

El caso es que hablamos de un retroceso importante que señala claramente que no se están tomando las decisiones correctas por parte de Netflix, por mucho que tenga una nueva suscripción económica con anuncios (que, por cierto, ha tenido que mejorar recientemente debido a que no ha tenido el impacto -positivo- que se esperaba). Por ahora, no parece que sean muchas las buenas noticias para la compañía en España.

Rawpixel

El resto de los jugadores aprovechan la debilidad de Netflix

Un ejemplo de lo que decimos es que Amazon Prime Video está ganando terreno en España, y para seguir presionando en el mercado se ha hecho con los derechos de emisión de programas populares como "Operación Triunfo" y "Humor Amarillo".

En cuanto a la cuota de mercado global es la siguiente: Netflix sigue liderando con un 52,6%; seguida de cerca por Amazon Prime Video con un 49,3%; mientras que Disney+ tiene el 28%; HBO Max el 26,4%; y Movistar Plus+ se queda en el 18,2%. Estas cifras ponen de manifiesto la competencia cada vez más fuerte en el mercado de streaming en España, con Amazon Prime Video como uno de los peligros para todos los participantes (importante: la consultora muestra que el 81,2% de los españoles tienen alguna suscripción relacionada con contenidos de pago, lo que supone un total de 30,3 millones de personas).

Rawpixel

A pesar de tener unos beneficios totales de 1.305 millones de dólares en el primer trimestre de 2023, la pérdida de suscriptores y la competencia cada vez más fuerte están afectando a la posición de Netflix en España. Además, la llegada de nuevas plataformas como SkyShowtime, que ha conseguido 1,8 millones de usuarios en su primer mes en España, está añadiendo más presión a la compañía.

La plataforma tiene que cambiar

Netflix tendrá que tomar medidas para recuperar la confianza de los usuarios españoles y mantener su posición en el mercado de streaming. Si no lo hace, podría enfrentar dificultades en el futuro, ya que está dejando que otras plataformas sean vistas con mejores ojos por los usuarios en España y, lo cierto, es que hay motivos para ello.