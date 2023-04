"Congreso, escucha, el turno está en la lucha": la abogacía de oficio se manifiesta por la dignidad de la profesión

Una manera negra de 300 letrados ha salido a las 11:00 horas de este jueves del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) hacia el Congreso de los Diputados para exigir “una remuneración digna y suficiente del servicio de asistencia jurídica gratuita”, que incluya una “actualización de los baremos conforme al índice de precios de consumo (IPC)”, más “celeridad” en las retribuciones o el “abono de las designaciones para la defensa de las personas jurídicas”.

Al grito de “somos abogados, no somos esclavos”, abogados del norte y del sur han confluido en Madrid para exigirle a la ministra de Justicia, Pilar LLop, y a los consejeros de todos los gobiernos autonómicos que frenen también “las dilaciones y retrasos en señalamientos” que padecen en general, ya estén en el turno o no, con “suspensiones y trato desconsiderado” en ciertas ocasiones por parte de los operadores de los juzgados.

Con 47 años de ejercicio profesional a la espalda y apoyada en un bastón, Mercedes, una de las manifestantes, ha dicho que los poderes públicos deben dignificar la abogacía de oficio porque “es el pilar de la democracia. El trabajo que hacemos por las personas que no tienen recursos para litigar es enorme”.

Detrás de ella caminaba Martí, un joven estudiante de Derecho, que acompañaba a su madre Ana, abogada de oficio. Recién llegados de Alzira (Valencia), ambos han sufrido en carnes propias los problemas derivados de la falta de conciliación. “Estamos aquí para que vea cómo es esta profesión, preciosa, humana, pero muy sacrificada”. A su lado, Inma ha apostillado: “He estado trabajando en el turno de oficio recién parida”.

No en vano, desde hace tiempo la abogacía reivindica una modificación en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para que los juzgados suspendan los actos procesales en los supuestos de enfermedad de los letrados, urgencia médica o nacimiento de hijos. Y ello porque el artículo 188 de la LEC solo prevé la suspensión de vistas. Aunque está en tramitación el proyecto de ley de eficiencia procesal que recoge la suspensión de plazos, la profesión pide que los grupos políticos apoyen enmiendas para que se suspenda también el procedimiento cuando el propio abogado, por enfermedad o accidente, requiera hospitalización, en caso de baja médica sin hospitalización o por razones de salud pública.

“Escándalo, escándalo. Esto es un escándalo”, ha cantado indignada Cristina, emulando a Raphael. Su queja principal se ha referido a la escasa retribución que reciben por asunto. “La Comunidad de Madrid nos suelen pagar con dos meses de retraso y lo que recibimos es una miseria”. De acuerdo con los últimos datos del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en nuestro país cerca de 44.000 abogados atendieron en 2021 casi dos millones de asuntos de justicia gratuita, un 20% más que en 2020. A pesar de las horas de estudio que suele exigir cada caso, la retribución media que obtuvieron fue de 148 euros por cada asunto tramitado, cinco euros menos que en 2020.

Por comunidades, Andalucía fue la que menos pagó a los abogados de oficio en 2021 y 2020, con 102 y 106 euros de media por asunto, según los informes del CGAE. En el otro extremo está el País Vasco, con una retribución media de 285 euros en 2021 y de 311 euros en 2020. “Ea, Ea, Ea, la Justicia es una pena. Hartos, hartos, hartos, los abogados estamos hartos”, han cantado los abogados de Jaén. “Queremos que la Junta nos escuche. Esto no puede ser”, ha lamentado Mariana. “Los abogados jóvenes hacemos nuestros los problemas del turno de oficio porque también los padecemos y atentan contra toda la profesión”, ha rematado Juan Sebastián Morales, abogado jienense y vocal de la Confederación Española de la Abogacía Joven (CEAJ).

La abogacía institucional

Aunque la concentración no ha contado con el apoyo de toda la abogacía institucional, sí han estado representados algunos colegios al más alto nivel. Ha sido el caso de Madrid, por ejemplo, que ha acudido a la concentración con su decano a la cabeza, Eugenio Ribón, con la vicedecana, Isabel Winkels; con el diputado responsable de turno de oficio, Juan Manuel Mayllo; con la tesorera, Lola Fernández Campillo, y con la diputada séptima, Ester Mocholí. “Llevo 42 años en el turno de oficio y a pesar de todo el maltrato, sigo aquí porque es necesario para ayudar a la gente que no tiene recursos. El turno es pasión, entrega, vocación”, ha resumido la tesorera. Por su parte, Francisco Javier Lara, decano emérito del Colegio de Abogados de Málaga, ha lamentado que no hubiera una representación de toda la abogacía institucional porque este “debería ser un momento de unidad para forzar un cambio en toda España”.

A los abogados también se han sumado algunos procuradores, como Luis de Argüelles, que han clamado por la mejora de los aranceles, la desconexión digital, la conciliación o la suspensión en supuestos de enfermedad. “Las reclamaciones de los abogados también son las nuestras”, ha dicho.

La lectura de un manifiesto ha puesto fin a la manifestación, pero con una advertencia: “Congreso, escucha, el turno está en la lucha”. Como ha dicho Ana, la abogada de Alzira, “ahora nos vamos a comer un bocadillo de calamares, pero si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra”.