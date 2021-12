El exdecano de Málaga: "La Abogacía se ha unido en defensa de la profesión, más allá de Lara"

Francisco Javier Lara, decano emérito del Colegio de Abogados de Málaga, “volvería a adoptar una y mil veces la decisión” por la que acaba de ser procesado por un delito de desobediencia a la autoridad judicial. Y ello debido a que “un requerimiento no puede primar sobre la salud” de los abogados.

Así lo confiesa en vísperas de las marchas que se han convocado este viernes en diferentes ciudades bajo el lema “todos somos Lara”. Por lo simbólico, destaca la que va desde el Consejo General de la Abogacía Española, en el Paseo de Recoletos de Madrid, hasta el Consejo General del Poder Judicial, en calle del Marqués de la Ensenada.

Los hechos se remontan a mayo del año pasado, cuando se opuso a que los abogados del Colegio de Málaga prestaran presencialmente asistencia letrada a los detenidos si no les garantizaban las oportunas medidas de seguridad frente al coronavirus. España vivía por aquellas fechas bajo la vigencia del primer estado de alarma y el goteo de muertes y nuevos contagios era constante. Razón por la que los servicios de guardia se llevaban a cabo de forma telemática, por videoconferencia o WhatsApp.

“Una jueza en concreto dijo que no quería videoconferencias y que los abogados debían ir a los calabozos. Entonces dijimos que no si no había medidas de protección”, explica.

Como consecuencia, el juzgado le pidió al Colegio los nombres de los letrados en servicio de guardia, pero el exdecano no se los proporcionó. Una actuación por la que finalmente ha acabado ante la justicia. “El Colegio no se los facilita porque, si la guardia era por videoconferencia como hasta el día anterior, cualquier abogado podía hacerla. Pero si era presencial no podían ir los abogados de grupos de riesgo. Hasta que no me dijesen con qué garantías se iba a prestar la asistencia, yo no podía designar a los abogados. Así, decidimos que era preferible llegar a esta situación que llevar a los abogados al matadero”, explica.

Apoyo de los compañeros

A día de hoy, el exdecano se manifiesta orgulloso de esa medida porque gracias a ella, dice, “no se contagió ningún abogado en el ejercicio profesional” en la provincia de Málaga. También cuenta que por aquellas fechas le donaron una caja de “mascarillas quirúrgicas” a los jueces ya que “lo único” que había era gel desinfectante. “Imagínese cómo serían las medidas sanitarias”, apunta.

Pese a todo, Francisco Javier Lara se manifiesta “agradecido” a la anterior Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga, que ha aportado un documento firmado por sus exintegrantes donde señalan que la decisión litigiosa fue colegiada. Una circunstancia por la que tendrían que haber sido investigados también ellos y no solo el exdecano. “La pelota la tiene la Audiencia Provincial de Málaga”, señala tras haber recurrido su procesamiento con la intención de que se archive la causa.

El abogado, que está asistido por su propio letrado, Antonio Caba, cuenta con el apoyo del Consejo General de la Abogacía Española. De hecho, su presidenta, Victoria Ortega, ostenta a título simbólico su codefensa.

"Desde aquellos primeros días del mes de mayo hasta el presente han sido miles las asistencias letradas al detenido que se han prestado bien telefónicamente bien a través de otros instrumentos telemáticos debido a las condiciones sanitarias. Condiciones que son parte fundamental en la consideración del presunto delito, pues no puede valorarse actuación de ninguna clase ocurrida durante el primero de los confinamientos sufrido por los españoles sin recordar las duras condiciones en que se afrontaron los actos más cotidianos del día y las trágicas cifras de muertes diarias que con pesar vivimos en aquellos meses", señala el Consejo General de la Abogacía Española en un comunicado en el que muestra su respaldo al exdecano.

A día de hoy, Francisco Javier Lara manifiesta que está “inmensamente agradecido a todos los que de una forma u otra han mostrado su apoyo, que no es a una persona física, sino a la Abogacía. La profesión está acostumbrada a que determinados miembros del Poder Judicial la maltraten y esto puede significar un antes y un después. Toda la Abogacía se ha unido en defensa de la profesión, más allá de Lara”, comenta emocionado.

No en vano, entre los colegios que lo apoyan destacan los de Madrid, Barcelona, A Coruña, Álava, Alicante, Castellón, Tenerife, Toledo, Valladolid, Málaga, Cádiz, Granada o Córdoba, entre otros. También lo han respaldado la Asociación de Abogados de Víctimas (ADEVI), la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), la Asociación Libre de Abogados (ALA), la Plataforma Defensa del Turno de Oficio o la Asociación de Abogados Extranjeristas.