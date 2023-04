Así será el diseño del futuro Pixel Fold, que tendrá una muy curiosa cámara selfie

Cada vez son más los detalles que se filtran del posible primer teléfono con pantalla plegable de Google. Hablamos, cómo no, del Pixel Fold. Pues bien, ha aparecido un vídeo con el que se puede ver perfectamente cómo será el diseño de este terminal y, lo que es más importante, también se aprecia claramente cómo es el sistema de cierre del dispositivo que prepara la compañía de Mountain View.

La filtración es bastante clara en lo que tiene que ver con el ver el aspecto que tendrá este modelo que, como es obvio, competirá directamente con terminales de compañías como Xiaomi, pero en especial con el Samsung Galaxy Fold con el que comparte tanto el tipo de pliegue (tipo libro), como el panel que integrará -y que hace que está bastante claro que la calidad será bastante buena-. Y, lo cierto, es que todo lo que se ve deja un muy buen sabor de boca.

Kuba Wojciechowski

Un detalle que llama mucho la atención

Este no es otro que los marcos son bastante más grandes de lo que en un principio se puede esperar en un modelo actual, y esto puede que para algunos sea algo que no llama especialmente la atención. Pero, lo cierto, es que hay dos explicaciones que pueden justificar esto. La primera, y más evidente, es que en este lugar está integrada la cámara selfie que incluirá el Pixel Fold. Es una buena idea hacer esto y que no moleste en la pantalla, y teniendo en cuenta esto sí que tiene sentido lo que hemos indicado antes.

Por otro lado, la inclusión de unos marcos que son un poco más grandes de lo habitual no es mala idea en lo que tiene que ver con la manipulación. Esto hará que el panel no sufra por la presión que se hace al abrir el terminal, por lo que se asegura una fiabilidad durabilidad importante en lo que tiene que ver con el borde de la pantalla. Además, abierto el Pixel Fold está siempre agarrado con las dos manos, por lo que no parece negativo que el acabado del que hablamos. Por lo tanto, lo que puede parecer algo negativo puede acabar por ser todo lo contrario.

Lo que se espera del hardware del Pixel Fold

Dejando a un lado que se espera de este modelo que incluya las bisagras de mayor durabilidad de todas las que hay por ahora en el mercado de teléfonos con paneles plegables, se espera que el Pixel Fold tenga una pantalla externa OLED FHD+ de 5,8 pulgadas y una pantalla interna del mismo tipo de 7,6. Parece que la configuración de la cámara trasera incluiría un sensor de 48MP, otro para telefoto de 10,8 y un tercero destinado al gran angular con la misma resolución que el último indicado.

Otras especificaciones clave incluyen 12GB de RAM tipo LPDDR5, procesador Tensor G2 y un chip de seguridad Titan M2. Es más que posible que no se tenga que esperar mucho para saber más sobre el teléfono, ya que se rumorea que Google podría exhibirlo en el próximo evento Google I/O 2023 que se celebrará el próximo mes de mayo.