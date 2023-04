Cómo gestionar las retenciones de IRPF de los autónomos profesionales

Las retenciones del IRPF son esenciales para los trabajadores autónomos. Estas retenciones representan un porcentaje que se deduce en las facturas que emiten estos profesionales a sus clientes. Se trata de un importe que se ingresa directamente a la Agencia Tributaria para anticipar parta del pago del IRPF que se deberá realizar en la Declaración de la Renta.

Aún así, hay profesionales autónomos, aclaran en Asepyme, que no están obligados a aplicar retenciones en las facturas. Se trata de aquellos autónomos que están dados de alta en actividades empresariales que están incluidas en la primera sección del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Por otro lado, el resto de profesionales autónomos sí que deben incluir las retenciones del IRPF en sus facturas. Así, en 2023, el porcentaje de retención del IRPF aplicable en las facturas es, en general, del 15%.

No obstante, hay que tener en cuenta que el tipo de retención a aplicar, o establecer si no se debe aplicar, se determina según el registro en Hacienda, ya sea el modelo 036 o modelo 037.

Los nuevos trabajadores autónomos tienen una retención reducida del 7% tanto en el año de alta como en los dos años siguientes. Esta reducción se aplica siempre que no hayan realizado actividades profesionales en el año anterior.

Retenciones reducidas

Cuando pasen los dos primeros años de alta como trabajador autónomo, la retención vuelve a ser del 15%.

Así, cuando los trabajadores autónomos realicen las facturas, deben tener en cuenta que si más del 70% de las facturas incluyen retenciones, están exentos de presentar la declaración trimestral del IRPF, es decir, el modelo 130. No obstante, esto deben comunicárselo previamente a Hacienda.

Por otro lado, deben saber que las facturas dirigidas a clientes particulares no llevan retención, ya que no presentan declaraciones de retenciones ante Hacienda, algo que no ocurre con las facturas que se presentan a otros trabajadores autónomos. Además de eso, es importante saber que los clientes serán los responsables de ingresar las cantidades correspondientes a las retenciones en Hacienda. Es importante que una vez finalice el año se soliciten certificados de retenciones a los clientes para verificar que las cantidades ingresadas a Hacienda son correctas.