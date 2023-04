Este será el precio del reproductor Xiaomi TV Box S 4K en España. ¿Valdrá la pena?

Hace unos días, Xiaomi nos sorprendió al anunciar el lanzamiento global de su nuevo reproductor multimedia. Hablamos del Xiaomi TV Box S de segunda generación, un equipo con soporte 4K y que promete vitaminar cualquier televisor.

Cuando el fabricante presentó este nuevo reproductor, no anunció su precio de lanzamiento para el mercado global, pero parece que ya podemos conocer cuál será el precio de este reproductor multimedia.

La Xiaomi TV Box S 2ª Gen costará 69,99 euros

Si te das una vuelta por las principales tiendas online, verás que la Xiaomi TV Box S de segunda generación empieza a aparecer a un precio de 69,99 euros. Algunas lo venden como un descuento de lanzamiento, otras no, pero en definitiva, el precio final es el que hemos indicado.

De esta manera, el Xiaomi TV Box S de Segunda Generación costará exactamente lo mismo que su predecesora. Y es una excelente noticia para los usuarios, ya que este nuevo modelo cuenta con una serie de mejoras que vale la pena destacar respecto a su predecesora.

Para empezar, este nuevo reproductor multimedia funciona con Google TV, la última versión del sistema operativo de Google para televisores inteligentes y que promete un rendimiento fuera de toda duda, además de un amplísimo catálogo de juegos y aplicaciones.

Por otro lado, el nuevo modelo presume de soporte para HDR10+ y Dolby Vision, un detalle a tener en cuenta, recordemos que su predecesor solo ofrecía soporte HDR10. Eso sí, a nivel de RAM y almacenamiento interno encontramos la misma configuración, aunque el nuevo procesador es más potente.

¿Vale la pena este reproductor?

Teniendo en cuenta que el Xiaomi TV Box S cuesta lo mismo que el Chromecast con Google TV de Google, está claro que su compra es un acierto seguro. Para empezar, el reproductor multimedia de Xiaomi presume de un puerto USB, por lo que podrás añadir almacenamiento extra de la forma más cómoda.

Por otro lado, este nuevo reproductor también cuenta con salida de auriculares, por lo que podrás conectarlo a cualquier equipo de sonido sin mayores complicaciones.Y su mando, más vitaminado y con acceso directo a Netflix, YouTube, Amazon Prime hace que sea una excelente opción a tener en cuenta.

Así que, si tienes un viejo televisor y quieres convertirlo en una Smart TV, o has decidido apostar por un modelo con otro sistema operativo y quieres disfrutar de las bondades de Google TV, no dudes en apostar por el Xiaomi TV Box S porque no te va a decepcionar.