El Xiaomi 13 Ultra ya es oficial, así es este potente móvil con cámara sin límite

La compañía Xiaomi ya ha anunciado su nuevo teléfono de gama alta que ofrece avances importantes frente a lo que existían en el mercado hasta la fecha. Lo cierto es que el nuevo 13 Ultra es un prodigio en lo que tiene que ver con sus características, incluyendo una cámara con una calidad que es excelente y sitúa a este terminal como uno de los mejores que se han fabricado jamás en el segmento Android.

El terminal llega con todo lo necesario para que su funcionamiento sea espectacular. Por un lado, cuenta con un procesador Snapdragon 8 Gen 2, que está fabricado con tecnología de cuatro nanómetros y que integra una GPU Adreno 740, que aseguran que no hay nada que se le resista (juegos incluidos). Por otro lado, hay que destacar que la RAM puede llegar hasta los 16GB, siendo el tipo de este componente LPDDR5X para que la alta velocidad está más que asegurada. El almacenamiento -de 256, 512 gigas e, incluso, 1TB-, destaca que es tipo UFS 4.0, por lo que para nada desentona.

Gran pantalla en este teléfono

La pantalla es otra de las buenas opciones que encontrarás en el Xiaomi 13 Ultra. Esta es de 6,73 pulgadas con resolución WQHD+ y que utiliza un panel AMOLED C7 LTPO para asegurar una calidad de imagen excelente. Cuenta con protección Gorilla Glass Victus, HDR y Dolby Visión, brillo de 2.600 nits y frecuencia de 120Hz, por lo que tiene todos los condimentos para ser una excelente solución que asegura disfrutar tanto de contenidos multimedia como de los juegos más avanzados.

Xiaomi

Excelente cámara en el Xiaomi 13 Ultra

Lo primero que debe conocerse es que la colaboración de Xiaomi con Leica se mantiene, y esto asegura que la gestión del color es excelente (entre otras muchas cosas). Un ejemplo de lo que decimos es que el sensor que se incluye en este terminal es de 50MP, concretamente un Sony IMX989 de una pulgada, al que no le falta entre otras cosas PDAF y estabilización óptica. Existen otros tres elementos para ayudar al que hemos comentado, estos son también de 50MP, pero en este caso IMX858 -trabajan como periscopio, telefoto y macro-. Todo esto asegura que las fotos y los vídeos que se graban, que puede ser de resolución 8K, son de una excelente factura.

Por otro lado, hay que destacar que el elemento para los selfies y que se integra en la pantalla es de 32 megapíxeles, y se sitúa un escalón por encima de lo que ofrece la competencia también. El motivo es que su apertura focal es buena y que es compatible con PDAF.

Xiaomi

Otros detalles importantes de este terminal

Para empezar no le faltan detalles como por ejemplo una conectividad avanzada, donde no falta 5G y WiFi 6E para que el acceso a Internet sea el más rápido posible siempre. Por otro lado, cuenta con protección frente al agua y, como no, el lector de huellas está integrado en la pantalla (y bajo esta existe un sensor para medir el ritmo cardíaco). En lo que tiene que ver con la batería, esta llega a los 5.000mAh, una buena marca, que se combina con una carga rápida de 90W e inalámbrica de 50W.

Con sistema operativo Android y personalización MIUI 14, está claro que este es un modelo que destaca por méritos propios y que, sin duda alguna, deja muy claro de lo que es capaz ahora mismo Xiaomi en el mundo de los móviles… y que no es poco, todo hay que decirlo. Respecto a las dimensiones, las que tiene son de 163,18 X 74,64 x 9 milímetros y un peso de 227 gramos.

Xiaomi

Precios del smartphone

Disponible en colores blanco y negro, en primer lugar, se pone a la venta en China el dispositivo, pero en esta ocasión sí que se lanzará en otros mercados. Esto es lo ha anunciado el propio fabricante respecto a lo que hay que pagar para conseguirlo: se puede comprar desde los 5.999 yuanes, lo que supone unos 800 euros al cambio (siendo el más caro de 7.299, lo que alcanza los 970€).