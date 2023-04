Los nuevos horizontes en la Administración de Justicia con el 5G

El asombroso desarrollo que están teniendo las tecnologías más recientes, como la Inteligencia Artificial (IA), robots, ChatGPT, NFTs o metaverso, así como las posibilidades que ofrece el aumento de velocidad con el ancho de banda 5G y el uso del internet de las cosas (IoT), están llegando también a la Administración de Justicia, que no quiere quedarse atrás en esta vertiginosa carrera hacia la digitalización y la tecnología inteligente.

De esta forma, ya se están haciendo vistas judiciales en el metaverso con avatares y gafas de realidad aumentada, como la audiencia celebrada el 15 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo del Magdalena (Colombia) a través de la plataforma Horizon Workrooms de Meta, en un procedimiento en el que se dilucida una reclamación a la Policía Nacional colombiana por la Unión Temporal de Servicios Integrados y Especializados de Tránsito y Transporte de Santa Marta (SIETT), que recauda las multas de tráfico de la ciudad de Santa Marta. Ante la ausencia de precedentes, además, la magistrada hizo uso del ChatGPT para concretar conceptos y normas de la vista, así como pautas de 25 minutos para preservar la salud mental de los intervinientes.

Y en este contexto, las autoridades judiciales no pueden ignorar los delitos que se comenten en el metaverso, debiendo actuar como si se tratara del mundo fuera de línea (off line). Así lo ha hecho el Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza, que en febrero de 2023 abrió diligencias tras la detención por el Grupo de Delitos Tecnológicos de Zaragoza de la Policía Nacional de un joven madrileño dentro de la operación Suzaku, como presunto autor de los delitos de corrupción de menores, tenencia y distribución de pornografía infantil y explotación sexual de menores a través de internet, por diversas actuaciones realizadas con niñas de corta edad desde mayo de 2022 a través de un aplicación diseñada para la creación de comunidades de usuarios interesados en el metaverso.

En cuanto a los robots y la IA, en enero de 2023 se anunció que se iba a producir la primera intervención de la historia de un robot actuando como abogado ante un tribunal de justicia de Estados Unidos. En realidad, se trataba de la aplicación Do Not Pay, creada en 2015 por Joshua Browder, un estudiante de la Universidad de Stanford, que pretendía asesorar legalmente a un cliente en tiempo real durante el desarrollo de la vista judicial, escuchando lo que se dijera en la sala y aconsejándole sobre cómo realizar su defensa. Sin embargo, tal actuación no llegó a producirse debido a que, al parecer, varios colegios de abogados le advirtieron de la ilegalidad de esta actuación, que puede acarrear una condena de seis meses de prisión, debido a la prohibición de usar aparatos electrónicos que graben las vistas judiciales sin el permiso expreso del juez y por la necesidad de colegiación de los que intervienen como abogados, según informó el propio Browder en su cuenta de Twitter.

Respecto a los contenidos online, un estudio del Massachussets Institute of Technology en colaboración con la universidad de Cornell (Estados Unidos) y la universidad de Maynooth (Irlanda) ha planteado la influencia de Wikipedia en la fundamentación de sentencias. Para llegar a esta conclusión se aportan pruebas del uso en resoluciones judiciales irlandesas de extractos de Wikipedia, advirtiendo sobre el peligro de usar fuentes cuyos contenidos no están contrastados.

También han llegado al mundo judicial los tokens no fungibles (NFTs). En efecto, una resolución de 2022 de la High Court de Inglaterra y Gales ha admitido la validez de la notificación realizada mediante NFTs en un procedimiento en el que se enjuicia la presunta estafa de 2.000.000 libras en criptodivisas Tether a través del wallet de los denunciados debido a que son personas no identificadas, dejando trazabilidad mediante la emisión de un número hash.

Asimismo, en noviembre de 2022 el Juzgado Mercantil número 9 de Barcelona dictó un auto por el que se accedió parcialmente a las medidas cautelares solicitadas por Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP), en relación con la colección de NFTs lanzada por Mango en mayo de 2022 con obras de Joan Miró, Antoni Tapies y Miquel Barceló, con motivo de la inauguración de su nueva tienda de Nueva York. Para hacer efectiva dicha medida cautelar, el juzgado acordó requerir al marketplace Opensea para que transfiera los NFTs a un wallet bajo la custodia del letrado de la Administración de Justicia hasta que el procedimiento finalice por resolución firme.

Javier López, socio de Ecija