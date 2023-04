Google Drive tiene una limitación oculta... ¿es un problema para los usuarios?

El servicio Google Drive es utilizado por una gran cantidad de usuarios, ya que ofrece una cuenta gratuita que es de gran ayuda y, además, sirve para gestionar el almacenamiento de las herramientas ofimáticas de la compañía de Mountain View (e, incluso, se generan en este lugar las copias de seguridad de WhatsApp). Hasta la fecha se conocían sus limitaciones de espacio -que dependen de lo que puedes llegar a pagar-, pero se ha descubierto que hay otras más que es toda una sorpresa.

Lo curioso de esto es que, independientemente del espacio que se puede tener en la cuenta de Google Drive, por ejemplo, 1TB en el caso de que se pague la cuota mensual correspondiente, si se llega al límite establecido da lo mismo que se dispone de almacenamiento libre. Por lo tanto, es una segunda vía de limitación que, todo hay que decirlo, puede tener sentido para la firma norteamericana y que, además, no afecta a la mayoría de los usuarios como se va a entender con facilidad.

La segunda limitación que existe en Google Drive

Tiene que ver con el número de archivos que se pueden tener guardados, ya que afecta a los que se han creado con la propia herramienta de Google (no a los que se suben a la nube). Es decir, que pueden ser desde documentos de texto hasta hojas de cálculo que se han generado con las correspondientes herramientas que tiene la compañía de Mountain View. Curioso, todo hay que decirlo.

Unsplash

¿Y cuál es la cantidad máxima de archivos de este tipo que se puede tener en una cuenta de Google Drive? Pues nada menos que cinco millones. La cifra se ha conocido debido a que un usuario de Reddit se ha encontrado con el correspondiente aviso por parte de la herramienta respecto a que si desea guardar más ficheros, tiene que eliminar alguno de los que ya tiene. Evidentemente, esta cantidad afecta a un número bastante reducido de personas, pero no es menos cierto que es importante tener claro que esto es así, ya que alguno pueda llevarse una sorpresa desagradable en un mal momento.

Todo está confirmado

En unas declaraciones oficiales, un representante de Google ha confirmado que la limitación de la que hablamos es real y que no se trata de un error específico de la cuenta del usuario en cuestión. El motivo de la implementación de esta opción es que no se produzcan problemas de seguridad y estabilidad. En el primero de los casos no parece que pueda darse el caso, pero en el segundo sí… porque la indexación en los servidores puede ser un dolor de cabeza si muchos tienen más de cinco millones de archivos creados con Google Drive.

El caso es que esto es algo que se debe conocer, pero no creemos que sean muchos los que sufran este problema, ya que cinco millones de archivos son una cantidad simple y llanamente excesiva para un usuario normal.