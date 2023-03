Más sorpresas con el iPhone 15: Apple quiere estandarizar el uso de eSIM

A medida que se acerca el evento de presentación del iPhone 15, vamos conociendo más detalles sobre la próxima familia de teléfonos móviles de Apple. Por ejemplo, recientemente descubrimos que no todos los iPhone 15 contarán con tecnología ProMotion, que estará limitad a las versiones más vitaminadas.

Y ahora, tal y como han informado desde Gizmochina, parece que Apple quiere estandarizar el uso de la conectividad eSIM. En su momento, el iPhone 14 aterrizó en Estados Unidos y otros mercado solo con una única versión con esta tarjeta SIM virtual.

Pero, como han indicado en el citado medio, parece que Apple quiere ampliar el número de países que recibirán los nuevos iPhone 15 Series con eSIM, eliminando por completo la ranura tradicional para tarjetas físicas.

Qué es una tarjeta eSIM y cómo funciona

Aunque te invitamos a pasarte por nuestro artículo donde te mostramos todos los secretos de eSIM, podemos resumirlo como una tarjeta virtual que se instala en los teléfonos a través de software.

Entre sus principales ventajas para el usuario, facilita mucho la portabilidad ya que un cambio de compañía se realiza al momento. También es más sencillo operar con dos números de móvil diferentes.

Y el fabricante se ahorra el espacio de la ranura para tarjetas SIM, que es un hueco que puede aprovechar para añadir otras funciones, o mejorar algunas ya activas. Apple ya introdujo la tarjeta eSIM en 2018, cuando lanzó el iPhone XS, y ahora quiere estandarizar este tipo de tarjetas virtuales. Muestra de ello lo vemos en el iPhone 14, que llegó a Estados Unidos con eSIM de forma exclusiva.

Ahora, como indican en Gizmochina, parece que las series iPhone 15 y iPhone 15 Pro tendrán soporte solo para eSIM en Francia. Y seguramente pase lo mismo en otros países de Europa.

¿Llegará el iPhone 15 con eSIM a España? Lo más probable es que no, ya que sería un tiro en el pie. Principalmente porque actualmente no todas las operadoras de telefonía ofrecen un contrato a través de eSIM en nuestro país, y las ventas de iPhone en España no son precisamente altas, por lo que el fabricante de la manzana mordida no querrá jugársela y perder la poca cuota de mercado que tiene en nuestro país.

Pero sí que es un paso al frente para estandarizar el uso de la tecnología eSIM y acabar con las tarjetas SIM físicas. Así que, si bien es cierto que no veremos un iPhone 15 eSIM en España, lo más probable es que dentro de un par de generaciones sí que solo haya una única versión con tarjeta SIM virtual.