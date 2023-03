¿Cómo invertir con más volatilidad? Lo que debe saber el inversor

El mes de marzo se ha llevado por tierra buena parte del optimismo que se estaba viviendo en los mercados financieros. Después de un mal 2022, el nuevo año comenzaba con el ánimo renovado para los inversores y con números verdes tanto en la renta variable como en la renta fija. Sin embargo, las nuevas dudas sobre la inflación y las políticas monetarias de los bancos centrales comenzaron a tensar un poco al mercado haciendo que muchos inversores se preguntaran si había demasiada euforia.

¿Qué ha pasado después? Las noticias de Silicon Valley Bank y de Credit Suisse pusieron en el foco de atención al sector bancario, reactivando viejos temores sobre una nueva crisis financiera y haciendo que el mercado volviera a los números rojos. Todo ello, en pleno mes de marzo, con el calendario poniendo en el centro a los bancos centrales.

Tanto el Banco Central Europeo -subió la semana pasada los tipos en 50 puntos básicos-, como esta semana la Reserva Federal de Estados Unidos -ha hecho lo propio, en 25 puntos básicos- han continuado cumpliendo el guion que más o menos el mercado esperaba antes, aunque con mensajes que abren la puerta a menos subidas de tipos.

Desde entonces, la volatilidad ha sido la principal protagonista en los mercados. Hemos tenido jornadas de fuertes caídas, principalmente en el sector bancario, sucedidas por subidas generalizadas. En lo que llevamos de año, si miramos a los principales índices bursátiles, lo que vemos son subidas generalizadas que rozan el 10% en el caso de muchas plazas europeas, aunque la foto cambia si nos quedamos con los datos de marzo que, de momento, mantiene números rojos en casi todos los índices.

Este escenario de más incertidumbre y volatilidad ha hecho que muchos inversores se pongan nerviosos y se pregunten qué pueden hacer con sus inversiones y con el dinero que tienen ahorrado y depositado en distintos productos. ¿Me salgo ahora para no perder más? ¿Aprovecho las caídas para comprar más? ¿Lo que ha pasado en el sector financiero me puede afectar?

Consejos para el inversor

La primera recomendación es contar con un buen asesoramiento financiero. Invertir siempre de la mano de un buen profesional que entienda nuestras circunstancias, tanto personales como financieras, nuestro plazo de inversión, así como nuestro perfil de riesgo, es decir, qué nivel de riesgo estamos dispuesto a asumir o con cuál podemos vivir sin sufrir con los vaivenes del mercado es fundamental.

El asesor financiero también nos va a ayudar a entender lo que está pasando. Y, más importante aún, a comprender cómo nos afecta. ¿Tiene sentido preocuparse de más por las caídas de los bancos si invierto en una cartera de fondos global y diversificada, tanto por sectores como por áreas geográficas?

Mantener la calma y recurrir a nuestro asesor financiero es clave para no tomar decisiones erróneas y de forma precipitada. En momentos de pánico, los seres humanos tendemos a no tomar decisiones racionales y a dejarnos llevar por lo que vemos o nos dicen otras personas cercanas. También solemos querer vender cuanto antes por miedo a que el mercado siga cayendo, y esto sucede porque somos seres emocionales y nuestro propio comportamiento hace que no valoremos igual las pérdidas que las ganancias: nos duele mucho más perder dinero de lo que nos alegra ganarlo.

Por ello, es tan importante comprender bien lo que está pasando y saber bien cómo nos afecta para no tomar malas decisiones y no sufrir de más con los momentos de volatilidad. Además, si con nuestro asesor financiero hemos hecho un ejercicio de reflexión y de planificación financiera que responda nuestros objetivos personales y a nuestras circunstancias, podremos ver si podemos aprovechar estas caídas para invertir más o si algo ha cambiado en nuestro plan personal y tenemos que cambiar de estrategia.

Mantener la calma, invertir de una forma global y diversificada y de la mano siempre de expertos es la mejor hoja de ruta para estar bien invertidos siempre y, especialmente, en momentos de más incertidumbre.