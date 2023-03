Así haces una copia de seguridad de los datos que tienes en tu cuenta de Google

El respaldo que se realiza de los datos que se tienen en la cuenta de Google mediante el servicio Drive, que es almacenamiento basado en la nube, es una excelente solución para que no se pierdan datos y, además, para que los diferentes dispositivos que se utilizan puedan tener la información accesible. Pero no es mala idea realizar una copia de seguridad manual de vez en cuando para estar seguro de que no te falta algo por guardar. Te contamos cómo puedes hacer esto.

Es importante revisar si se tiene espacio suficiente en Drive para hacer esto. Generalmente, la opción gratuita del servicio de Google es más que suficiente para que no tengas problemas (sus 15GB se sobran y se bastan). Pero, en el caso de que no sea así, pude recurrir al uso de opciones como One, la nueva posibilidad que ofrece la compañía de Mountain View, para aumentar el espacio en la nube que se tiene para guardar información. Además, sus precios son bastante atractivos, ya que aumentar 100 gigas supone una cuota mensual de 1,99 euros. Nada mal.

Pasos para hacer una copia de seguridad de la cuenta de Google

Como vas a comprobar, no es nada complicado realizar esto. Y, además, puedes hacerlo tantas veces como consideres oportuno. Es decir, que si has completado un proceso y por algún motivo has hecho algo que necesitas que sea almacenado en la copia de seguridad en la nube, puedes comenzar con otro sin el más mínimo problema. Sin más, te dejamos las indicaciones que debes seguir:

Accede a la Configuración de tu teléfono o tablet de manera habitual (por ejemplo, utilizando el icono que hay en la lista de aplicaciones que permite acceder a este lugar del sistema operativo).

Busca entre todos los apartados que ves en la pantalla uno que se llama Google. Suele estar en la parte central del listado, pero dependiendo del dispositivo que utilices, puede ser distinta su ubicación.

SmartLife

Lo siguiente que debes hacer es encontrar la opción Hacer copia de seguridad, que está al final del listado que estás viendo. Pulsa en él para acceder a la información del proceso, donde verás desde si tienes espacio de almacenamiento disponible hasta la fecha de la última copia de seguridad que hiciste.

En este momento, pulsa en el botón azul llamado Crear una copia de seguridad ahora. Comenzará el proceso y debes esperar a que acabe. Hecho esto, has finalizado.

Esta es una posibilidad que no es muy conocida, y que evita que por algún motivo puedas perder algo de tu cuenta de Google por no tener la información en la nube mediante la copia de seguridad -que, por cierto, ofrece la compañía de Mountain View a los usuarios de forma gratuita-.