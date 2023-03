Cómo ver de nuevo en Instagram una publicación que te había gustado

Si eres de los que utiliza de forma habitual la red social Instagram, seguro que no recuerdas todos los likes que has realizado. Pero sí que en alguna ocasión has querido revisarlos para volver a recordar el motivo por el que algunas fotos o vídeos te gustaron. Te contamos cómo hacer esto de forma sencilla utilizando la aplicación para los teléfonos móviles y tablets.

Lo cierto es que es posible hacer esto sin problemas, pero los pasos que se tiene que dar no son precisamente lo más intuitivo, por lo que lleva algo de tiempo centrar en el lugar exacto en el que están todas las publicaciones en las que en su momento pulsaste el conocido corazón de Instagram para indicar que te gustó. Pero, si sigues las indicaciones que te vamos a dar, lograrás el objetivo de una forma intuitiva y efectiva, que es lo más importante.

Así puede revisar todas las publicaciones que te han gustado en Instagram

Estos son los pasos que tienes que dar para encontrar el resumen del que estamos hablando y, por lo tanto, que puedas recordar exactamente aquello que te ha ido convenciendo en Instagram, independientemente del creador. Como siempre, la vista de los contenidos es en forma de rejilla y, para verlos de nuevo, simplemente tienes que pulsar en el elegido.

Accede con el perfil deseado a Instagram de manera habitual y, entonces, en la parte inferior derecha hay un icono con la imagen de la cuenta. Pulsa en él.

Ahora, en la nueva pantalla, en la parte superior -de nuevo a la derecha-, hay un icono con tres líneas horizontales que tienes que utilizar y, entre las opciones que verás en ese momento, elige Tu actividad, que es el lugar en el que encontrarás la información.

De nuevo verás una lista en la que existen varios apartados, donde la opción que tienes que pulsar es Interacciones y, a continuación, Me gusta, Ya estás en el lugar en el que puedes ver la actividad específica que tienes con los Likes.

Has acabado y ya puedes interactuar de la forma que creas conveniente, ya que el funcionamiento es exactamente el mismo que en otros lados de la red social.

Por cierto, en la parte superior de la última pantalla, existe un espacio denominado Ordenar y filtrar, que es de gran ayuda para que puedas encontrar exactamente una publicación que te gustó de Instagram, algo que seguro que en alguna ocasión te hace falta y es posible que no sepas cómo lograrlo exactamente.