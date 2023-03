Si estás cansado de Instagram así puedes eliminar tu cuenta para siempre

Puede ser que, con el paso del tiempo, tengas claro que Instagram no es tu sitio. Lo que ofrece no te convence del todo, ya sea por cantidad -o, simplemente, por no divertirte lo que ocurre en la red social-. Si tienes claro que deseas abandonarla, te mostramos cómo eliminar para siempre el perfil que creaste.

Lo cierto es que sorprende un poco lo complicado que resulta darse de baja en algunos servicios en los que, por el contrario, no puede ser más sencillo acceder a ellos (gratuitos o no). El caso es que eliminar la cuenta que tienes en Instagram no es tan intuitivo como crear un perfil. Eso sí, tampoco te creas que vas a necesitar ser un ingeniero industrial para conseguirlo, ni mucho menos. Simplemente, es cuestión de saber exactamente dónde están las cosas… algo que nos siempre lo ponen sencillo en las plataformas.

Pasos para darte de baja definitivamente en Instagram

Te dejamos las acciones que tienes que realizar para acabar para siempre con tu perfil en la red social. Es importante que hagas una copia de seguridad de los contenidos que deseas conservar, ya que una vez que completes el proceso no podrás recuperarlos de ninguna de las formas. Una vez que hagas esto, te mostramos las indicaciones para proceder con el borrado:

Debes utilizar el navegador que tienes en el ordenador para completar todo. El que uses es lo de menos, porque la compatibilidad es excelente. Puedes realizar los pasos en el móvil, pero creemos que es mucho más cómodo en una sobremesa o portátil.

Ahora utiliza este enlace que es el que te permite acceder al lugar en el que te puedes dar de baja definitivamente en Instagram.

En primer lugar, tienes que indicar el motivo por el que te das de baja, puedes elegir el que mejor te venga. Luego, pedirán que introduzcas tus credenciales en la plataforma, si no las tienes no podrás completar el proceso. Ahora, simplemente pulsa en el botón Eliminar definitivamente mi cuenta.

Al hacer esto, finalizas tu estancia en la red social cuando sigas los pocos pasos por los que se te guía en la pantalla. Has finalizado.

Como has visto, si sabes exactamente dónde tienes que ir, es de lo más sencillo darte de baja en Instagram para siempre. Pero, lo cierto, es que no es muy sencillo dar con la dirección en la aplicación que se utiliza, algo que se debería modificar para que no se tengan que dar muchas vueltas para irte de un lugar en el que, por lo que crees, ya no pintas nada.