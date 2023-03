Buenas noticias: el nuevo tablet Xiaomi Pad 6 tendrá una carga rápida increíble

Se espera que en muy poco tiempo el nuevo tablet Xiaomi Pad 6 sea una realidad, y lo cierto es que es un modelo bastante esperado debido a que la grabación actual ha tenido un importante impacto en el mercado. El caso es que se ven conociendo algunos detalles importantes del equipo, como por ejemplo la carga rápida que ofrecerá y, lo cierto, es que cumplirá sobradamente con las expectativas.

Debido a que el dispositivo ha pasado por la entidad de certificación 3C, encargada de comprobar el buen funcionamiento de la batería (y, por extensión, de la carga que soporta), ha dejado claro qué es lo que ofrecerá este nuevo tablet de Xiaomi aquí. Y, la verdad, es que hay mejora respecto a la generación anterior -lo que es una excelente noticia debido a que el equipo apunta a tener un amperaje de nada más y nada menos que 10.000mAh de doble celda-. Por lo tanto, disponer de una alta potencia de trabajo es vital.

3C

Esta será la carga rápida del Xiaomi Pad 6

Pues según la información que se ha publicado, la velocidad que ofrecerá el nuevo tablet será de 67W. Esta es una marca muy buena y que coloca al dispositivo entre los mejores del mercado, superando incluso a modelos como por ejemplo los iPad de Apple y a una buena parte de los Galaxy Tab de Samsung. En lo que tiene que ver con las potencias las que se han identificado son las siguientes: 5V/3A y 5V-20V/62.A-3.25A. Esto tiene su importancia, ya que hablamos de opciones completamente compatibles con el uso internacional. Por cierto, todo apunta a que el equipo contará en su caja con el cargador correspondiente.

La combinación de batería y carga rápida parece bastante acertada, especialmente si se tiene en cuenta que se espera que el procesador que habrá en el interior del tablet de Xiaomi será un Snapdragon 8 Gen 1 o un Dimensity 9000 de MediaTek (no es descartable que existan dos modelos, cada uno con un SoC). El segundo componente es de lo más eficiente en el apartado energético, por lo que en lo que tiene que ver con la autonomía sería una elección perfecta para ser diferencial.

Xiaomi

Una gran pantalla en este tablet

Uno de los grandes cambios que ofrecerá aquí el producto es que saltará a una frecuencia de 144Hz, lo que le permitirá igualar a lo mejor que existe actualmente y, todo ello, sin bajar de las 11 pulgadas y ofreciendo una resolución de 2,8K (un avance respecto a la Xiaomi Pad 5 que está en los 2,5K). Aparte, es seguro que el dispositivo ofrecerá soporte para HDR10+ y Dolby Vision para ofrecer una gran experiencia de uso.

No se tiene información alguna respecto al precio que tendrá el Xiaomi Pad 6, pero lo que parece bastante seguro es que no pasará del verano que sea un modelo oficial… Incluso, no son pocas las fuentes que aseguran que en abril de 2023 será cuando este tablet sea una realidad. Si es así, todo está a la vuelta de la esquina.