Spotify todavía no tiene su prometida suscripción con sonido HiFi, ¿cuál es el motivo?

Si eres de los que utiliza habitualmente Spotify y no te convence al 100% la calidad de sonido que ofrece, seguro que allá por el año 2021 recibiste con alegría la noticia que indicaba que la plataforma trabajaba en ofrecer una suscripción HiFi. Esto igualaba a otras opciones que hay en el mercado y, por lo tanto, era un movimiento tan lógico como positivo. Pero, hoy en día, no hay noticia alguna al respecto.

Evidentemente, el proceso para conseguir esto no es ni sencillo ni rápido, ya que hay que establecer colaboraciones con los diferentes suministradores de contenidos, así como con fabricantes y propietarios de tecnologías. Un camino en el que hay que sortear bastantes obstáculos (incluso los propios por las opciones que ofrece la plataforma de la que hablamos). Pero, lo cierto, es que estamos en 2023 y no se tiene rastro alguno de una suscripción HiFi en Spotify.

Nuevas noticias llegan de la mano de Spotify

En una entrevista concedida por el Co-Presidente de la compañía (Gustav Söderström), se ha hecho referencia a la olvidada hasta la fecha opción de llevar contenidos con calidad de sonido HiFi al servicio en streaming más utilizado en la actualidad. Entre las razones que ha esgrimido el directivo, está el cambiante panorama que existe actualmente en la industria de todo lo que tiene que ver con el streaming en general y con la música en particular. Pero, por más que fue preguntado, no fue más allá a la hora de explicar el retraso que se está produciendo -pero no es difícil pensar en cómo están apretando competidores como Tidal, Apple o la propia Amazon -lo que ha supuesto una agresividad importante en las cuotas de acceso-.

Unsplash

Pero, además, Söderström ha manifestado que la opción sigue estando ahí, y que para nada está descartada. Una vez que se adapten a los tiempos que corren, lo hará de una manera que, según él, "funcione tanto para nosotros, por los costes como para que los usuarios queden satisfechos". Habrá que ver cómo van esos acuerdos con las discográficas para que suelten los contenidos de mayor calidad que tienen de muchas de sus grabaciones.

Un precio que no será apto para todos, eso está claro

Si llega la suscripción HiFi a Spotify, algo que parece bastante probable, se tiene que valorar que ahora mismo Tidal ofrece acceso a una calidad muy alta de sonido a 19,99 euros al mes… lo que hace pensar que las cifras serían más o menos estas. Es cierto que son muchas las fuentes que indican que las pruebas del servicio hace tiempo que comenzaron (y que incluso los empleados de Spotify tienen acceso a esta calidad de sonido), pero por el momento el resto de los mortales debemos hacer algo que no es precisamente nuevo: esperar.