Es oficial: Messenger va a volver, de nuevo, a ser parte de la aplicación de Facebook

Si hay algo que está muy claro en el mudo de la tecnología es que las cosas cambian, y en ocasiones a una velocidad endiablada. Algunas decisiones que se toman pensando que es lo mejor que se puede hacer, con el paso del tiempo y debido a la evolución del mercado, se tienen que deshacer. Y, esto, es lo que parece que va a ocurrir en Facebook.

De lo que hablamos es que todo apunta a que la aplicación de mensajería Messenger, va a volver a ser parte de la app de Facebook. Y, esto, es volver a la situación que existía en el año 2014, ahí es nada. Por lo tanto, hablamos de un paso atrás en el tiempo y, los motivos que se han dado para ello son casi los mismos a los que se indicaron en su momento para dividir en dos los desarrollos. Pero, claro, hay condicionantes que son importantes y que hacen que tenga sentido lo que ha decidido Meta.

Es una información oficial, nada de especulaciones

En una publicación de Tom Allison, que es el director de Facebook en estos momentos, es donde se ha indicado que se tiene esta intención (junto a una gran cantidad de información). El caso es que se está probando ya la "capacidad de acceder a la bandeja de entrada de Messenger" con la idea de que el usuario no tenga que ir de una app a otra para compartir con sus contactos cualquier cosa que opina, como por ejemplo los contenidos que se revisan en la conocida red social.

Y esta es la clave que hace que se crea desde Facebook que integrar las dos aplicaciones permite obtener una mejor experiencia de uso (que fue lo que se dijo en su momento por Mark Zuckerberg para hacer lo contrario). El caso es que ahora mismo la plataforma tiende a ser una opción en la que se descubran contenidos, como por ejemplo los Reels, que cada vez tiene más peso en la red social. De esta forma, en vez de ser una opción que se utiliza para conocer lo que hacen los contactos, el uso ha pasado a ser el de ver vídeos o imágenes… Es decir, que se parece un poco más a Instagram -con la que se esperan que comiencen las experiencias cruzadas en no mucho tiempo-.

De esta forma, poder mandar un mensaje con un contenido que ha gustado, será algo que se podrá hacer desde la aplicación de Facebook, sin tener que recurrir a otra app (en este caso Messenger) para lograrlo. Y, por lo tanto, tiene sentido. En consecuencia, no estamos en uno de esos casos que una compañía se equivoca, simplemente su producto ha pasado a ser utilizado de otra manera y se adapta a ello.

Sin fecha para una llegada oficial a Facebook

Teniendo claro que la intención es la que hemos comentado, por el momento no se conoce nada aproximado porque el propio Tim Alison no ha comunicado nada al respecto. Por lo tanto, habrá que esperar para ver cómo se ven realizando las pruebas, pero la fusión de la aplicación de la red social con Messenger es algo que ocurrirá, ya no hay marcha atrás.