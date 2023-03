WhatsApp prepara una gran novedad para los grupos que no dejarás de utilizar

Una de las cosas que pueden sacar de quicio en WhatsApp es que los grupos que se han creado y ya no se les da uso, se mantengan en la lista de activos. El motivo es que es un engorro las dimensiones que hace que tenga el listado de opciones de comunicación en la aplicación. Pues bien, la compañía de la que hablamos tiene intención de solucionar esto, se ha descubierto cómo ha pensado lograrlo.

Un ejemplo de lo que decimos son los grupos que se han creado para ir a ver una película -o los que se crean con los amigos cuando se sale de vacaciones-. Si el administrador no elimina nada, estos se mantienen activos de forma constante (además, es de lo más normal que se olvide salirse para que deje de estar presente en la lista de chats). El caso es que en WhatsApp son conscientes de esto, y han decidido tomar cartas en el asunto. Y, lo cierto, es que parece que de manera bastante acertada.

Llega la autodestrucción a los grupos de WhatsApp

Tal y como se ha conocido en el interior de una versión de prueba para iOS de la conocida aplicación de mensajería, la idea que se tiene es trasladar la autodestrucción de los mensajes que es ya habitual en las aplicaciones de mensajería a los grupos (en el caso de WhatsApp, claro). De esta forma, una vez que se marca la fecha en la que deja de ser útil el espacio de conversación compartida, simple y llanamente, desaparece. Ideal para evitar lo que antes comentábamos.

WBetainfo

La función incluso tendrá un apartado específico en los Ajustes de la aplicación, para indicar si se desean utilizar o no, pero teniendo en cuenta lo que ofrecen será complicado que la inmensa mayoría no opte por dar uso a esta herramienta que apunta a ser de las más útiles que van a llegar a la aplicación de mensajería propiedad de Meta desde hace muchos años. Las opciones de configuración de tiempo serán muy amplias, ya que irán desde un día; pasando por una semana; y, como no, se podrá establecer una fecha específica para que el grupo en cuestión desaparezca.

Incluso, por si es necesario, existirá la opción de quitar la opción de autodestrucción a un elemento si así se desea debido a que se ha convertido en un lugar sorprendentemente útil. Bien por WhatsApp, ya que ha pensado en casi todo.

Nada sobre la llegada para todos

Al ser una versión de prueba desde la que llega la información, no es fácil establecer un momento en el que WhatsApp lance esta nueva función de forma oficial para todos los usuarios. Pero, lo normal, es que no se tenga que esperar mucho debido a que simplemente se exporta algo ya disponible en los mensajes a otro tipo de elementos. Pero, eso sí, toca esperar.