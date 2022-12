Cómo crear paso a paso en la aplicación WhatsApp los nuevos avatares

Hace unos días que oficialmente llegaron los avatares a la aplicación WhatsApp. Con estos es posible conseguir una imagen de perfil diferente y muchas cosas más que acercan al desarrollo a todo lo que tiene que ver con el Metaverso, que es el objetivo de cara a futuro de la compañía a la que pertenece el desarrollo (Meta). Si no sabes cómo crear uno, te contamos cómo conseguirlo.

Lo primero que debes tener claro es que para conseguir esto, debes tener la última versión de WhatsApp para iOS o Android. En caso contrario no podrás realizar los pasos necesarios y tener esa creación que representa en tres dimensiones con un aspecto que pude ser parecido a ti o completamente diferente. Por lo demás, todo lo que tienes que realizar se hace dentro de la propia aplicación y, todo hay que decirlo, es bastante sencillo y existen bastantes opciones.

Pasos para crear un avatar en WhatsApp

En menos de cinco minutos puedes crear la imagen correspondiente que podrás utilizar tanto para el perfil en WhatsApp como para crear una serie de stickers (o pegatinas) que compartes con el resto de los contactos que tienes. Y, por lo que aparece, el uso de los avatares irá en aumento poco a poco. Esto es lo que tienes que hacer para encontrar el lugar donde comenzar con el proceso y finalizarlo:

Abre la aplicación WhatsApp y, una vez que la veas en la pantalla, tienes que acceder a los Ajustes de forma habitual. Por ejemplo, utilizando el icono con tres puntos verticales que hay en la versión para Android.

Ahora, entre las opciones que ves hay una que se llama Avatar, es la segunda de la lista, por lo que no hay pérdida. Pulsa en ella para acceder al proceso de creación.

Comienza un asistente que te guía para que vayas seleccionando desde el color de la piel del elemento; pasando por el pelo que deseas ponerle; e, incluso, existen diferentes posibilidades en lo que tiene que ver con la vestimenta. Simplemente, debes pulsar en la opción que consideras más adecuada en todo momento.

Una vez que finalices y todo esté como deseas, da uso a Listo que verás en la zona superior de la pantalla.

Aparece entonces una representación completa del resultado final y, aquí, permite que veas y selecciones las pegatinas que se pueden generar con el avatar que has creado para WhatsApp.

Hecho esto, ya has acabado y, por lo tanto, puedes elegir esta creación como imagen de perfil, por poner un ejemplo.

Puedes eliminar en cualquier momento los avatares que has creado entrando al apartado correspondiente de los Ajustes (el que hemos indicado antes) y, de esta forma, que no tengas la aplicación llena de opciones que no tienes intención utilizar. El caso es que esta opción ya es una realidad en WhatsApp y, como has visto, tener el tuyo propio es algo de lo más sencillo.