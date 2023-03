Las coordinadoras de la intimidad que preparan las escenas de sexo en el cine reclaman su sitio

Este domingo se estrena Nacho, la serie que cuenta la vida de la estrella el porno Nacho Vidal desde sus comienzos en los espectáculos de sexo en vivo, en la Sala Bagdad de Barcelona, hasta su salto a la fama mundial en los Estados Unidos, la meca del porno. En esta producción he tenido la oportunidad de realizar la coordinación de la intimidad de más de 150 escenas con desnudez, sexo simulado, violencia sexual y otro contenido altamente sensible. He acompañado a los intérpretes para que se sientan cómodos y garantizar así su seguridad en el set de rodaje y he ayudado a la dirección en la realización de su visión creativa.

Es motivo para celebrar que, a medida que el sector audiovisual se orienta hacia la priorización de una cultura del consentimiento, aumente la presencia de la coordinación de la intimidad en las producciones españolas, aunque es indudable que aún existe desconocimiento acerca de nuestro rol.

La coordinación de la intimidad se afianza en los Estados Unidos a partir del MeToo, el movimiento viral que motivó a miles de mujeres a denunciar la agresión y el acoso sexual, tras conocerse la red de abuso tejida por el productor Harvey Weinstein. Desde entonces, la principal misión de la coordinación de la intimidad es asegurar la seguridad de los intérpretes en el set durante el rodaje de las escenas que implican contenido íntimo.

No somos "la policía del sexo", como se nos ha llamado en alguna ocasión. No censuramos ni reducimos el grado de desnudez o de contenido sexual que aparece en pantalla. A veces ocurre todo lo contrario. Muchos intérpretes, al sentir que les comunicamos de una manera clara, detallada y específica la información sobre la escena, tienden a sentirse más seguros y a mostrar su disposición a hacer cosas que no habrían hecho sin el apoyo de una coordinadora de la intimidad. No sólo aseguramos que se respete el consentimiento y los límites de los intérpretes, sino también el de todo el personal de rodaje (el equipo también tiene sus límites).

Otra de nuestras misiones es la de tratar de mitigar las dinámicas de poder que puedan surgir en las jerarquías de trabajo. Hay que transmitir a los productores, directores e intérpretes que por muy amables, comprensivos y compasivos que sean es difícil que un actor o actriz diga “no” en una escena. Muchos por miedo a ser reemplazados y que esto afecte a su reputación ceden a hacer cosas que van en contra de su voluntad.

A diferencia de Estados Unidos, en España no estamos sindicalizadas. Fran Drescher, presidente del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (siglas en inglés SAG AFTRA), se pronunció en 2022 sobre lo importante que es profesionalizar este gremio: “El papel de los coordinadores de intimidad mejora enormemente la seguridad y el bienestar en los platós y en las producciones que requieren escenas íntimas. Su valor es inconmensurable y la Junta Nacional se compromete a incorporar a los coordinadores de intimidad a la familia SAG-AFTRA y a garantizarles el tipo de beneficios y protecciones de los que ya disfrutan otros miembros”.

Tenemos que profesionalizarnos. Actualmente, somo muy pocas las que tenemos una certificación para trabajar como coordinadoras de la intimidad, según los estándares de calidad y profesionalidad internacionales. De momento soy la única que cuenta con la formación que está acreditada por SAG AFTRA. Nuestra intención es crear la Asociación Española de Profesionales de la Coordinación de la Intimidad para profesionalizar el sector en España y estandarizar el rodaje de las escenas íntimas en la industria. Este tipo de decisiones serían muy beneficiosas para apoyar el compromiso adquirido en el convenio colectivo del sector audiovisual del año 2016, entre sindicato y productoras, en su misión de hacer de la seguridad en el plató una norma y prioridad en toda la industria, tal y como se menciona en el artículo 36, que trata sobre la prevención de riesgos laborales, y en el 37, sobre el acoso sexual y por razón de sexo.

Si el movimiento MeToo nació para dar visibilidad a un problema existente en la industria, normalizar la presencia de coordinadoras de la intimidad en los sets sería un triunfo que reflejaría una sincera concienciación por parte del sector sobre los abusos que, a lo largo de la historia, se han dado en el sector audiovisual. Una manera de subsanar errores, pero, sobre todo, una muestra de que la seguridad en el plató es una norma y una prioridad de todos.

Rebeca Medina, coordinadora de la intimidad certificada por SAG AFTRA y coach actoral