Apple prepara el regreso del Mac Pro desterrando la posibilidad de su cancelación

Xiaomi no es la única compañía que no deja de desarrollar nuevos productos. Todas las que se dedican al sector de la tecnología constantemente están avanzando para ofrecer novedades que sean interesantes para los usuarios. Un ejemplo es Apple, que pese a ser bastante estructurada en sus lanzamientos, de vez en cuando da la campanada. Y esto es lo que parece que va a ocurrir en no mucho tiempo.

Se ha conocido que han aparecido datos que están presentes en el código del sistema operativo que desarrolla para ordenadores que indican que en poco tiempo habrá un nuevo miembro en esta familia de productos. Y no, en esta ocasión no hablamos de portátiles. Al leerse en la información la existencia de un módulo de computación, lo normal es que se refiera a una sobremesa y, además, de los que tiene una potencia importante.

Por lo tanto, lo normal es pensar en el Mac Pro, que es el equipo más profesional de Apple y que tiene mayor potencia en su gama de ordenadores. Algunos daban por prácticamente muerta a esta gama de producto, pero por lo que parece la compañía de Cupertino no opina lo mismo y le dará una nueva oportunidad en el mercado.

Existen otras posibilidades por parte de Apple

Lo cierto es que, valorando todas las opciones que tiene la compañía norteamericana actualmente, es posible que lo visto en el código de Xcode 16.4 se refiera a otro ordenador. Pero hay que tener en cuenta algunas cosas que son importantes para que indiquemos que el módulo de computación al que se refieren los datos pertenecen al Mac Pro. Un ejemplo es que esta referencia generalmente se asocia a componentes hardware que se pueden cambiar, y el equipo que permite esto con más opciones y facilidad es el que indicamos. Evidentemente, la posibilidad de que sea un nuevo portátil está ahí claro.

Apple

De todas formas, es posible que la referencia publicada por Apple no sea un ordenador, y que pertenezca a otro tipo de producto de la compañía de la manzana mordida. Dejando a un lado smartphones y tablets, que poco o nada pueden cambiarse de forma habitual (excepto por avería), la referencia puede estar en algunos de los dispositivos que llegarán en un futuro cercano de la firma. Las gafas de realidad mixta son un claro ejemplo de lo que decimos e, incluso, algún nuevo accesorio que tenga en mente el fabricante.

Nada de fechas, toca esperar

No hay dato alguno en el código detectado respecto a una posible fecha o época en la que el nuevo módulo se haga una realidad. Por lo tanto, y a pesar de que cuando aparecen referencias de este tipo en los sistemas operativos de Apple, los productos se lanzan siempre, toca esperar para ver cuando Tim Cook y el resto de los directivos deciden que es el momento de hacer realidad todo. Paciencia, no queda otra.