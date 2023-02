Twitter infecta a Facebook e Instagram: anunciadas sus cuentas verificadas

La búsqueda de conseguir ingresos adicionales en los servicios que ofrecen las compañías tecnológicas es algo que, ahora mismo, es una evidencia. Algunos no pensaban que esto llegaría incluso a las opciones gratuitas, como por ejemplo las redes sociales, pero Elon Musk llegó para demostrar que esto se podía cambiar. Y, por lo que parece, no son pocos los que van a seguir el camino emprendido por el dueño de Twitter. Y el mejor ejemplo de ello es Meta, propietaria de Facebook e Instagram.

No hace mucho que apareció información en la que se apuntaba que se estaba estudiando la posibilidad de lanzar una cuenta verificada por parte de Instagram para, de esta forma, cobrar una mensualidad -a cambio de nuevos servicios- que reportará unos ingresos extra a la compañía liderada por Mark Zuckerberg. Pues bien, él mismo ha sido el encargado de comunicar que se está probando esta opción tanto para la red social centrada en las imágenes como para Facebook. Es decir, que el clasismo también será parte en un lugar donde antes no existía.

Ya se tiene hasta nombre para la cuenta verificada

Esto, que puede parecer algo menos, es un claro síntoma de que las cosas van muy en serio y que la idea que se tiene es la de lanzar este servicio de forma definitiva. El nombre elegido es Meta Verified, que resulta bastante lógico teniendo en cuenta que esta compañía es la matriz en la que están tanto Instagram como Facebook. Y, ojo, que también en el conglomerado se encuentra WhatsApp… y esto puede ser algo que haga estar más que intranquilos a los que utilizan esta ampliación de mensajería en la actualidad (debido, entre otras cosas, a que es gratuita).

Algunas de las opciones que parece que se van a ofrecer desde Meta para que resulte atractivo darse de alta en el servicio de pago son opciones de seguridad avanzadas, para evitar suplantaciones o problemas similares; un soporte mejorado donde se contará con atención personalizada y exenta de máquinas; un distintivo para que todo el mundo sepa que está pagando para ser especial; y, lo que posiblemente más llame la atención -y que establezca el mayor clasismo teniendo en cuenta cómo funcionan actualmente estas redes sociales-: se conseguirá mayor visibilidad y alcance en las publicaciones. No se ha dicho cómo se hará esto, pero los algoritmos son el mejor amigo de Meta en este caso.

Los precios del servicio para Instagram y Facebook

Tan claro lo tienen en Meta, que ya se ha comunicado que los dos primeros países donde el servicio está activo son Nueva Zelanda y Australia, para luego ir llegando a otras regiones donde tienen presencia las redes sociales de las que hablamos. Además, se ha indicado que los precios serán de 11,99 dólares al mes si se contrata la propia aplicación (tanto en iOS como en Android) y, en el caso de recurrir a las tiendas oficiales de Google y Apple, la cantidad asciende a 14,99$.

Hay algunos requisitos para poder ser parte de Meta Verified, pero no es nada loco. Así, si se tiene 18 años o más y se demuestra que las cuentas en Facebook o Instagram son activas, se puede solicitar el acceso al nuevo servicio. Por lo tanto, lo realizado por Elon Musk ha sido únicamente el principio y parece bastante claro que los servicios gratuitos tocan a su fin… pero siempre queda la esperanza de que Google no tome la misma dirección, si esto no es así, el terremoto sería de dimensiones bíblicas.