¿No te funciona bien Google Chrome en tu teléfono móvil? Así puedes solucionarlo

Es posible que en alguna ocasión al utilizar el navegador Google Chrome no funcione bien y no se tiene claro cuál es el motivo. Entre las posibilidades está que la caché que utiliza el desarrollo no esté trabajando como debería, y esto hace que el software tenga un comportamiento errático. Te contamos cómo solucionar esto de una forma rápida y segura.

La caché es una información que Google Chrome deja en el dispositivo para poder trabajar de una forma más rápida a la hora de acceder a la web (pueden ser datos o imágenes). Con el paso del tiempo, e independientemente del sistema operativo de tu teléfono, esto puede corromperse. Y, por lo tanto, llegan los problemas. Por suerte, en la propia app existe una herramienta que permite corregir el problema mediante un borrado. Esto no hará que el dispositivo funcione peor -ni tampoco la aplicación- debido a que todo se regenera en los siguientes usos.

Borrado de la caché de Google Chrome

El proceso en cuestión es de lo más seguro, ya que repetimos que todo lo necesario está dentro de la aplicación de Google. Por lo tanto, no tienes que irte al sistema operativo o instalar nada en el terminal. Además, el tiempo que necesitan para hacer esto es bastante reducido, por lo que todo son noticias positivas para que el funcionamiento del navegador vuelva a ser el de siempre. Estos son los pasos que tienes que dar:

Abre el navegador Google Chrome de forma habitual. Desde la pantalla principal, no es necesario abrir una web para ello, pulsa en el icono de la zona superior derecha que tiene como imagen tres puntos.

Entre las opciones que ves en el menú que se despliega debes elegir Historial. Al hacerlo, entras en una pantalla que muestra las últimas webs que has visitado y, junto en la parte de arriba, hay un enlace llamado Borrar enlaces de navegación. Pulsa en él.

SmartLife

Verás las diferentes opciones que tiene la herramienta que van desde limpiar el historial; pasando por hacer lo propio con las cookies; y, lo más interesante, puedes eliminar los archivos e imágenes de la caché. Selecciona lo que deseas hacer, pero la última posibilidad siempre debe estar marcada. Utiliza el botón Borrar datos y espera a que todo finalice (no tardará mucho).

Has acabado y Google Chrome debería funcionar ahora perfectamente.

Esta función la puedes utilizar tantas veces como sea necesario, ya que como hemos indicado no hay problema alguno para la estabilidad y buen funcionamiento del navegador de Google. Una excelente opción para mantener siempre a Chrome en plena forma.