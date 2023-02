Google cede y permitirá a otras tiendas de apps competir con Play Store

Los teléfonos con Android no son igual que los iPhone, al menos en lo que tiene que ver con la tienda de aplicaciones. Google hace lo posible para que se crea que Play Store es la única que existe, pero esto no es así. Pues bien, parece que la compañía de Mountain View ha dado su brazo a torcer y va a permitir que las que no son oficiales tengan un mejor comportamiento con el sistema operativo.

Los motivos para que esto sea así no se han comunicado como es lógico, pero los problemas de competencia que está teniendo Google en algunas regiones (la Unión Europea está entre ellas) por el uso a modo de monopolio de Play Store parece uno de ellos para este cambio de actitud. El caso es que con la nueva versión de Android 14 se han detectado cambios que harán la vida mucho más sencilla a otras tiendas a la hora de ofrecer sus servicios.

Las novedades que ha introducido Google en Android 14

Tal y como se indica en la fuente de la información, tres son los grandes cambios que llegan con la nueva versión del sistema operativo de la compañía norteamericana, que permitirá un uso mucho más óptimo de la competencia de Play Store. El primero es que ahora estas podrán tener permisos para instalar y actualizar aplicaciones -siempre que el usuario lo otorgue- y, de esta forma, gestionar mucho mejor todo lo que tiene que ver con la forma de instalar novedades. Incluso, se podrá indicar si no se desea que esto ocurra de forma automática (ideal para apps de seguridad).

XDA

Además, también se permitirá que las tiendas de terceros tengan acceso a lo que se conoce como gentle updates. Esto asegura que los usuarios si están utilizando una aplicación no se actualice en ese momento y, por lo tanto, el desarrollo se detenga. Se espera a que el desarrollo no esté en ejecución para proceder a una instalación en segundo plano. Esto es algo básico, pero que hasta la fecha no era posible. Aparte, y como tercera novedad, está el poder elegir que una tienda que no sea Play Store sea la que puede actualizar uno o todas apps que se tiene instaladas. Es decir que, si la propia de Google detecta que tiene una versión más nueva, no podrá hacer nada, ya que el usuario ha definido otra como la elegida para ello.

Una buena estrategia

Lo cierto es que apunta esta a ser una buena decisión para que no se tengan problemas legales y, también. Para que los usuarios personalicen mucho más sus terminales con Android. Por lo tanto, los cambios que van a allegar en Android 14 son un acierto por parte de Google.