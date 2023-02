La gama media se calienta: así será el nuevo y completo Samsung Galaxy A34

Parece que el Mobile World Congress será un momento elegido por los fabricantes para lanzar nuevos smartphones, y los de gama media parece ser que serán las grandes estrellas del evento de Barcelona. Aparte de otras compañías que han confirmado novedades, parece que Samsung tendrá su propia ración con un modelo bastante llamativo.

El modelo que podría ser el elegido es el Samsung Galaxy A34, un dispositivo del que se han venido conociendo algunos detalles y que parece bastante claro que competirá por ser uno de los mejores terminales del mercado -en lo que tiene que ver con la relación calidad/precio-. El caso es que se han conocido algunas de las características que ofrecerá este smartphone, que tendrá como sistema operativo Android 13 con la habitual personalización One UI de la compañía coreana.

Una memoria que podrá con todo en este Samsung

Esto es algo que se acaba de conocer, y por lo que parece la firma no tendrá problemas en ofrecer opciones más que suficientes para que el terminal del que hablamos sea una solución para todo tipo de uso. Así, por ejemplo, la RAM será de 6GB, una cantidad que asegura que no habrá aplicación alguna que no se pueda utilizar. Aparte en lo que tiene que ver con el almacenamiento, las opciones elegidas por Samsung son 128 y 256 gigas, lo que significa que se suman al que parece que será el nuevo estándar en la gama media de móviles.

También se ha confirmado la pantalla que tendrá el Samsung Galaxy A34, que contará con unas dimensiones de 6,6 pulgadas, lo que asegura espacio suficiente para ver con comodidad los contenidos multimedia -pero que no se tiene un monstruo en las manos-. El panel, al ser AMOLED, contará con una buena calidad, ya que su resolución ascenderá a Full HD+. La única pega que es posible que se le tenga que poner a este componente es que su refresco será de 90Hz. Nada loco, precisamente.

Otras opciones que incluirá este teléfono

No habrá muchas sorpresas en lo que tiene que ver con la batería, porque todo apunta a que será de 5.000mAh, una cifra que ya es habitual en el segmento del mercado del que hablamos y que, eso sí, no le faltará una carga rápida -algo exigua-: 25W. Aparte, sí que será muy positivo que el Samsung Galaxy A34 contará con protección frente al agua IP67 y que su cámara, con tres sensores, tendrá como principal uno de 48MP que no se descarta que incluya estabilización óptica. Este, sería un detalle excelente.

Por ahora nada de precios para este modelo de Samsung, aunque sí que parece bastante claro los colores con los que llegará al mercado según la fuente de la información: grafito, plata, lima y, posiblemente, violeta.