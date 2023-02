Juana Roig, la benjamina que pilota la venta 'online' de Mercadona con un lema : "Selling lechugas since 2018"

Es la hija menor de Juan Roig, confundador y presidente de Mercadona. Juana Roig Herrero (1984) saltó el martes a la primera línea de la actualidad empresarial y económica española de una forma un tanto inocente. Con una entrevista concedida al pódcast Itnig, Juana Roig rompía con una de las señas de identidad tradicional de la firma, no conceder entrevistas a los medios de comunicación, y decidió pasar revista a todos los elementos de actualidad del spin-off‘de Mercadona que dirige desde 2017; Mercadona Tech, la división del líder de los supermercados en España gestor de las ventas online de la cadena.

Casada y madre de una niña, Juana Roig, graduada en Administración y Dirección de Empresas, formada en otros grandes imperios españoles y aficionada al ballet, al Villarreal CF, equipo de fútbol propiedad de su tío Fernando Roig, y al running, no eludió ninguna pregunta de los dos periodistas que la entrevistaron. Cierto que no se salió en ningún momento del guion tradicional marcado por su padre para referirse a temas internos de la compañía y de la familia propietaria, pero solo el hecho de que lo hiciera levantó enseguida la expectación por todo lo que rodea a su padre, Juan Roig.

De momento, su tarea hasta aquí no ha sido fácil. En 2017 el comité de dirección de la cadena le encargó cambiar lo que por aquel entonces su propio padre había calificado como “una mierda”.

Su tarea era inventar un modelo de venta online moderno que pudiera competir con la experiencia de ir a una tienda de la compañía y enderezar el rumbo de una actividad que, antes de su llegada, generaba a la empresa unas pérdidas de 40 millones de euros anuales y solo representaba el 1% de sus ventas. Con el aliento y control de su padre muy cerca. “Hacer una web mejor que la que tenemos no es muy difícil”, que criticaba la apariencia y el funcionamiento de la antigua web de Mercadona, tras el anuncio de su actualización en 2016.

Hoy, según la propia página web de Mercadona Tech, Juana Roig dirige un equipo de 180 profesionales tecnológicos y coordina el trabajo de más de 2.000 personas que hacen posible que el clic en su página web permita recibir la compra en casa un día después, confirmando el lema que ha hecho escribir y colgar en uno de los techos de las oficinas de la filial tecnológica: “Selling lechugas since 2018” (Vendiendo lechugas desde 2018, en su traducción al castellano).

Y su invento, y el de sus colaboradores, tal y como define a su equipo, se sometió enseguida con éxito al reto profesional más importante que ha tenido desde un puesto de gestión. Surfear con brillantez la reclusión domiciliaria de sus clientes durante los años de la pandemia y por ende la compra masiva desde casa.

Y ahora, en medio de un proceso de inflación galopante y una subida de precios en la alimentación como hace mucho tiempo que no se veía, se enfrenta al reto de convencer a los clientes de que compensa pagar algo más de siete euros para que te lleven la compra a casa antes que ir directamente a la tienda.

Antes de todo esto su experiencia profesional se limitaba a una modesta actividad en el mercado de la joyería y unos cuantos años en Inditex, bajo la tutela de Amancio Ortega.

Su nombramiento hace cinco años para dirigir la apuesta tecnológica de Mercadona hizo que inmediatamente se la colocara como candidata futura a sustituir a su padre, cuando este decidiera jubilarse.

De hecho, un movimiento, hace un par de años en Herrecha Inversiones, la patrimonial en la que su madre y esposa de Juan Roig, Hortensia Herrero, concentra el 29,58% del accionariado de Mercadona, abonó esa suposición, nunca confirmada ni por la empresa ni por su propio padre.

Hortensia Herrero decidió abandonar el modelo de administradora única de su sociedad y nombrar un consejo de administración en el que sus cuatro hijas pasaron a desempeñar el puesto de consejeras.

Además de este puesto en el consejo de Herrecha Inversiones, Juana Roig es también consejera de Mercadona y forma parte de la comisión de auditoría del consejo de administración. Con lo que, en teoría, Juana Roig se acercaba y encajaba un poco más en el perfil de sucesora. Un camino que, guardando todas las distancias, se parece al que también se encargó de recorrer Marta Ortega cuando inició el proceso de sustitución de su padre, Amancio Ortega, como primera ejecutiva de Inditex.

Ella lo sabe. De hecho, en la entrevista en el citado podcast, a la pregunta de si llegado el momento se postularía como presidenta de la compañía, se permitió el lujo de abandonar por unos segundos el guion que para estos casos marca la férrea disciplina de Mercadona, y con una mirada al techo acompañándola de un profundo suspiro aseguró: “¿Me gustaría? (ser presidenta). Pues cuando llegue ese momento veremos. Mercadona es un desafío muy grande”.

No es un sí, pero tampoco es un absoluto no. Un guiño más que se permitió mostrar antes de volver al mantra de la empresa: “En Mercadona la propiedad se hereda, pero la gestión no”. Un detalle que sin duda se analizará cuando surja el tema de la sucesión de su padre (Roig tiene en la actualidad 73 años) en la tarea de vender lechugas online y “llenar la tripa de los jefes”, término con el que en Mercadona se identifica a los clientes.

Aunque por el momento, “y esperemos que por mucho tiempo”, tiene muy claro su papel. Define a su padre como un toro y reconoce que “todo el mundo que te ve, no te ve a ti, ve a la hija de.... Pero es algo de lo que no me quejo, todo lo que he hecho en Mercadona online lo he hecho porque tenía ese apellido. Te aprovechas también un poco de ese poder bien utilizado”.