Juana Roig sobre una posible sucesión en Mercadona: “Las acciones se heredan, la gestión no”

Juana Roig, la hija de Juan Roig, encargada de la dirección de Mercadona Tech, ha elegido la entrevista que le ha realizado un podcast tecnológico para pasar revista tanto a la actualidad de la tienda on line de la cadena de supermercados como a las grandes preguntas que fuera de la compañía se suscitan desde hace tiempo sobre el futuro de la empresa y la sucesión de su cofundador y primer accionista.

Juana Roig asegura en el podcast de Itnig respecto a una teórica sucesión en la compañía que "las acciones se heredan pero la gestión no". Ante la pregunta de los entrevistadores si descarta ser ella la sucesora en el cargo que actualmente ostenta su padre, no dice que no, aunque enseguida matiza ya segura que "espera que sea un momento que tarde "mucho tiempo en llegar", y explica que tiene más sentido que sea un ejecutivo que un miembro de la familia. Las acciones se heredan, pero el puesto no".

Asimismo, descarta que la gran empresa valenciana se venda o incluso que salga a bolsa. Ahora mismo no se vendería por nada, es como la quinta hija de mi padre, concluye.

Juan Roig asegura que ser la hija del "otro jefe", tiene su parte buena y su parte mala. Es un palo del que no puedes coger solo una parte tienes que cogerlo entero. Tienes la etiqueta lo sabes, ya está. Todo el mundo que te ve no te ve a ti, No pasa nada, cuando ya lo has asumido. Y obviamente yo se que lo que he hecho en Mercadona on line lo he hecho sobre todo porque yo tenía ese apellido y no tenía la capacidad de decir, oye, que esto es una burbuja tech. Te aprovechas de eso, del poder bien utilizado"

En otro momento de la entrevista se muestra tajante al afirmar que en la empresa "no se ha planteado salir a Bolsa. Estando el accionista actual como numero uno eso no va a suceder. Ni se vende si saldrá a Bolsa.