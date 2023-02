Martin Moeller: “Los bancos no serán rentables de forma sostenible en 10 años ”

Martin Moeller gestiona el fondo UBAM 30 Global Leaders desde hace casi una década. Su apuesta por valores de gran capitalización de probada trayectoria en la generación de caja deja una rentabilidad anual en los últimos años del 8,2%, después de encajar una pérdida del 24% en 2022. En el inicio de año, su ganancia es modesta, del 5,2%, frente a revalorizaciones muy superiores entre las pequeñas y medianas compañías. Moeller insiste en buscar compañías capaces de ofrecer visibilidad en la generación de cash flow en un horizonte de medio y largo plazo, más allá de alzas de tipos o conflictos geopolíticos.

¿Cómo es el criterio de selección de compañías?

Es un fondo de grandes compañías, únicamente. No buscamos compañías pequeñas ni disruptivas. Este tipo de empresas pueden ser interesantes pero nosotros miramos la capacidad de generar caja, esa capacidad es universal y no tiene que ver con regulaciones ni con la fiscalidad de países concretos, que sí pueden hacer variar la generación de beneficios.

¿También seleccionan en función del dividendo?

El dividendo es algo más de cara a la galería, lo que la compañía ofrece al inversor. Nosotros miramos lo que hay detrás del telón, la dinámica de generación de cash flow y de su reinversión en la compañía, que puede ser empleado en la recompra de acciones o en el pago de dividendos. Nos gusta poner ahí el foco más que en la imagen general de la compañía. Algunas empresas pagan dividendo y no tienen suficiente cash flow. El período en que una compañía está creciendo es muy interesante, es lo que vimos por ejemplo en el caso de Tesla, nadie estaba haciendo nada parecido. Pero es arriesgado, si el producto no tiene éxito por ejemplo. Otro ejemplo fue Nokia, era el líder en su momento, pero no nos interesan este tipo de compañías sino las que se podrían considerar aburridas. Un ejemplo es L’Oreal, que está siendo capaz de mostrar una elevada y estable capacidad de generación de caja al tiempo que mantiene su ventaja competitiva en el sector desde hace años. Tenemos una visión de inversión muy a largo plazo. El año pasado hicimos solo dos cambios en la cartera, el anterior tres.

¿Cuáles fueron esos últimos cambios?

Este año no hemos hecho ninguno. En 2022 hicimos dos en todo el año, a pesar de la guerra de Ucrania y las subidas de tipos de interés. En el inicio del pasado ejercicio sacamos de cartera a Amazon y a Abbott Laboratories, e incluimos a Kerry y a Johnson Controls International. Normalmente no nos gustan las grandes farmacéuticas. Sí tenemos a Novo Nordisk como una de las principales posiciones en cartera pero tiene una particularidad, es diferente porque está enfocada en los productos para la diabetes, al ser un productor a escala de insulina. Este mercado crece el 6% cada año. La gente necesita la insulina. Y están haciendo avances tecnológicos para un suministro más eficiente a los pacientes.

¿El sector del lujo puede ser el que mejor ejemplifique la capacidad de generar cash flow?

Sí, absolutamente. Es por ello que tenemos también entre las principales posiciones a LVMH, nos gusta tener algo interesante de cada sector y en el del lujo creemos que es la compañía mejor posicionada. En tecnología de la información tenemos como posición destacada a Microsoft, pesa el 3% en el MSCI AC World y nosotros tenemos el 4% en el fondo. Visa, también incluida en el sector de tecnología de la información, es otra de nuestras posiciones destacadas.

¿Y los bancos, en este momento de subidas de tipos?

No creemos que sea ya tan buen momento para los bancos. Lo fue el año pasado. No queremos ser dependientes del momento del mercado. Nos preguntamos si un banco puede ser rentable de forma sostenible en los próximos diez años y creemos que no. No tenemos bancos en cartera. Si se mira los resultados en los últimos años, son muy irregulares, también las aseguradoras. Cada cinco años surgen problemas. En financieros sí tenemos por ejemplo un bróker de seguros, Aon. En caso de catástrofe, se beneficia de mayores primas. Es más estable que una aseguradora. En financieras también tenemos BlackRock, es líder global en gestión de activos y tiene una buena marca.

¿Les interesa algún valor español, tienen alguno en cartera?

Miramos qué compañías de elevada capitalización tienen una buena historia en la última década y hay un par de valores españoles que analizamos y para los que hacemos previsiones de cómo podrían ir a futuro. Son Amadeus e Inditex. Amadeus nos gusta pero no tiene una evolución totalmente estable de elevada generación de caja, ya que concentra su negocio en una única actividad, el turismo. Después de todo, es una compañía cíclica en ese sentido. Inditex es el otro candidato español que podría estar en nuestra cartera. Hubo algo de nerviosismo cuando cambió la ejecutiva y con la salida de Rusia pero la compañía lo ha hecho muy bien. Inditex está en nuestro foco. El resto de grandes compañías españolas, bancos y energéticas, no nos parecen tan atractivas en cuanto a la generación de caja.