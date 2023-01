El OnePlus Nord 3 va a ser la referencia en la gama media, estos son los motivos

La gama media de smartphones Android es cada vez más complicada, ya que existen una gran cantidad de compañías que apuesta por ella y lanza dispositivos que tienen una excelente calidad. OnePlus tiene en cartera uno nuevo que puede ser de los mejores que se han lanzado nunca en este segmento del mercado, lo que le convierte en un potencial gran éxito en ventas.

Hablamos del OnePlus Nord 3, un dispositivo del que se han conocido una buena cantidad de características que ofrecerá. Y, como se verá, se apuntan algo más que buenas maneras. Un claro ejemplo de lo que decimos será la pantalla integrada, que será de 6,74 pulgadas con un panel tipo AMOLED. Esto ya es positivo en la gama media, pero es que además ofrecerá el componente opciones como una frecuencia de 120Hz y resolución de 1.5K, por lo que hablamos de lo mejor que se podrá conseguir en el mercado. Por lo tanto, presión para Xiaomi y realme, por ejemplo.

Otras opciones que destacarán en este OnePlus Nord 3

Para empezar, está la carga rápida de la batería. Esta tendrá un amperaje de unos 5.000mAh, que es una cifra adecuada y que asegura un buen funcionamiento. Pero, a la hora de conectar a la corriente el terminal, se podrá llegar a una potencia de 100W, por lo que hablamos de lo mejor que existe en este apartado. Por lo tanto, en la autonomía todo irá más que bien en esta novedad de OnePlus. Además, es importante destacar que la cámara contará con un sensor principal de 50MP fabricado por Sony (un IMX890 concretamente). Además, no le faltará ayuda de un par de elementos más de 8 + 2 megapíxeles.

OnePlus

Si te preguntas por el hardware principal que tendrá el OnePlus Nord 3, hay buenas noticias. Así, el procesador será un MediaTek Dimensity 8200, un SoC fabricado con tecnología de cuatro nanómetros, lo que asegura potencia, poco consumo e, incluso, un gran control de la temperatura. Además, como cuenta en su interior con una GPU Mali-G610 MC6, con los juegos no tendrá problema alguno. Y, esto, irá acompañado con diferentes opciones de RAM que irán desde los 6 a los 8GB. Nada mal.

Sistema operativo perfectamente actualizado

Como no puede ser de otra forma, el que se incluirá será Android 13, acompañado por Oxygen OS 13 (al menos sobre el papel, pero no es descartable que se incluya ColorOS finalmente). Por cierto, que el sistema de alerta mediante deslizamiento podía ser parte de este modelo de OnePlus, por lo que sería el primero que no es de gama alta que lo incluye. Y, esto, son excelentes noticias. En lo que tiene que ver con la fecha de presentación, no hay nada seguro, pero todo apunta a que febrero o marzo serían los que se valoran en la compañía asiática.