McDonald's bate las expectativas de beneficio pero advierte que la inflación presiona los márgenes

McDonald's anunció este martesuna cifra de beneficios por encima de las estimaciones de Wall Street gracias a la subida de los precios del menú, si bien la cadena de hamburgueserías advirtió de que las presiones inflacionistas a corto plazo persistirán en 2023 y afectarán a sus márgenes.

La compañía con sede en Chicago obtuvo un beneficio neto de 1.903,6 millones de dólares, un 16% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que sus ingresos bajaron un 1,4% hasta los 5.926,5 millones, por encima de las previsiones de 5.630 millones de dólares. Las ventas mundiales en el cuarto trimestre en tiendas iguales (like for like) también superaron las estimaciones con un aumento del 12,6%, frente a la estimación media de los analistas de un incremento del 8,6%, según datos de IBES de Refinitiv.

Sin embargo, la acción de la compañía bajaba Wall Street después de que su margen operativo del cuarto trimestre no alcanzara la estimación del consenso. Además, McDonald's advirtió que previsión de márgenes para 2023 se verá afectado por la presión de los precios. El presidente ejecutivo, Chris Kempczinski, dijo en el comunicado de resultados que la empresa espera que "las presiones inflacionarias a corto plazo continúen en 2023".

Al igual que otras cadenas de comida rápida, McDonald's, con sede en Chicago, subió los precios de sus hamburguesas y patatas fritas el año pasado para hacer frente al aumento de los costos laborales y los productos básicos.

El tráfico de clientes aumentó un 5% en todo el año 2022, ya que las comidas de McDonald's siguieron siendo más baratas que las de muchos competidores, lo que atrajo a consumidores de bajos ingresos. Los analistas señalan que McDonald's podría beneficiarse si clientes con rentas más bajas abandonan los restaurantes de precios más elevados para ir a cadenas rápidas de bajo coste, como ocurrió en el tercer trimestre.

En Estados Unidos, los resultados de la compañía en el último trimestre del año se beneficiaron de "aumentos estratégicos" en los precios de los menús y unos buenos números de clientes, que la empresa atribuye a sus campañas de marketing.

En los mercados internacionales, la compañía destaca el impulso de las ventas en el último trimestre en los negocios que opera directamente en Alemania, Reino Unido y Francia, así como la buena marcha de las franquicias de Japón y Brasil, que compensan "parcialmente" las de China, afectadas por las restricciones del coronavirus.

En el conjunto del ejercicio, la cadena estadounidense de comida rápida obtuvo un beneficio neto de 6.700 millones de euros (6.177,4 millones de dólares) en 2022, un 18% menos que en 2021, tras registrar prácticamente los mismos ingresos. La compañía facturó 23.182,6 millones de euros en 12 meses, prácticamente lo mismo que en 2021, cuando su cifra de negocio alcanzó los 23.223 millones.

Los resultados de la compañía en 2022 incluyeron el impacto de 1.300 millones de cargos relacionados con la venta de su negocio en Rusia y unas ganancias de 271 millones por la transacción de su negocio Dynamic Yield.