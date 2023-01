Llega tarde y ‘tibia’: críticas para la ley que regulará la atención al cliente

Datos. El cartel de coches y los rifirrafes con las compañías eléctricas coparon las quejas de los clientes en 2022, seguidos de las reclamaciones por cláusulas abusivas en las hipotecas y de intereses usurarios en las tarjetas revolving. Así lo reflejan los datos de la asociación de consumidores FACUA. De un total de 53.448 consultas y reclamaciones registradas el año pasado, el sector de la automoción fue el más conflictivo (23% de las reclamaciones), seguido de los roces por los suministros energéticos (15,2%) y la banca (13,3%).

Juicios. “El volumen de compañías que no contestan a las reclamaciones y las quejas es elevadísimo”, atestigua Gerardo Ruiz, abogado de Legálitas. Bajo su experiencia como letrado, experto en reclamaciones, en muchas ocasiones el consumidor abandona una lucha que puede durar semanas, simplemente porque la cuantía de la reclamación no le compensa. En especial, apunta, cuando la única salida es la judicial. En términos de esfuerzo y tiempo “el collar puede costar más que el galgo”. Aunque el letrado agrega: “si se impusiera una pequeña multa a las compañías por cada reclamación que no respondiesen, la cosa cambiaría”.