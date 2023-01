Ruta por el Nueva York de Scorsese o tras las pistas de Sherlock Holmes en Londres

Lo sucedido en Londres con la saga de Harry Potter no tiene precedentes. No era la primera vez que la gente viajaba para recorrer los escenarios de su película preferida y, de paso, conocer la ciudad –si no había estado anteriormente–; pero aquello se convirtió en peregrinación. Ha ocurrido también con Indiana Jones, El señor de los anillos o Juego de Tronos.

Visitar los lugares en los que se han rodado títulos tan famosos como Star Wars, El Padrino o Pulp Fiction está de moda y es una tendencia al alza en los últimos años. Unos 80 millones de viajeros eligen su destino a partir de filmes y series de televisión, según un estudio reciente de TCI Research. Por este creciente interés, Fitur dedica desde hace cinco años un espacio, Fitur Screen, que promueve este nuevo atractivo, conectando la industria cinematográfica y la turística. A continuación hacemos un recorrido por algunos de los destinos de película más clásicos.

EE UU

El Central Park de Nueva York. Getty

El plató por excelencia de largos y cortometrajes. Quién no ha recordado a Peter Parker, Spiderman, al ver el Empire State o al pisar el Central Park en Nueva York, y a todo el universo de Marvel –Iron Man, El increíble Hulk, Capitán América...–. O los crudos y complejos dramas de Martin Scorsese al visitar el barrio de Brooklyn gracias a Uno de los nuestros, o al recorrer las calles de Los Ángeles, que en Malas calles simulaba al pequeño Italia neoyorquino de los años setenta y el ascenso de las mafias. Woody Allen ha hecho también suya esta frenética y fascinante metrópoli, al retratarla en Annie Hall, Mahattan, Café Society o A rainy day in New York. Incluso, hemos conocido la otra cara de Wall Street gracias a Too big to fail, de Curtis Hanson, o el Lobo de Wall Street, de Scorsese.

Las taquilleras Casino, otra vez de Scorsese; Ocean’s Eleven, de Gary Ross y Steven Soder­bergh, o Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, han hecho que Las Vegas y Los Ángeles sigan fascinando a los viajeros. Otras urbes menos atractivas como Seattle ganaron protagonismo con Cincuenta sombras de Grey.

Reino Unido

El Big Ben y la estación londinense de Westminster, dos imágenes recurrentes en 'James Bond'. Getty

Si hay algo que explotan muy bien los ingleses son los escenarios y direcciones cinematográficas. En Londres hay rutas para casi todas sus producciones, o para las más clásicas y afamadas. Los turistas hacen cola para conocer los escenarios y estudios de Harry Potter, ir a Baker Street, donde está la casa Sherlock Homes, o el barrio de Nothing Hill. El Big Ben, la Noria, el Támesis o el movido barrio de Westminster son visita obligada si quiere ponerse en la piel del Agente 007 más famoso (y guapo), James Bond.

Francia

Tom Cruise y el elenco de 'Misión imposible 6' en París.

París, la eterna ciudad del amor, y su Torre Eiffel, pocas veces se quedan fuera de la gran pantalla. Como en Midnight in Paris, cuando Woody Allen nos traslada a los maravillosos años veinte de Ernest Hemingway y Salvador Dalí. O como cuando Jesse y Celine se vuelven a reencontrar en la capital francesa tras nueve años en Before sunset, de Richard Linklater, y pasean por sus calles, por el río Sena y toman café en las librerías de unas de las urbes más visitadas.

Pero no todo es de ensueño. Michael Haneke, en su drama Amor, nos recuerda el drama de la vejez y de la vida en soledad. También hay acción: es el lugar en que el espía Ethan Hunt resuelva su sexta Misión Imposible-Fallout.

España

Fotograma de la gran batalla entre los Lannister y Daenerys, de la serie 'Juego de tronos', en el paraje natural Los Barruecos (Cáceres).

El Madrid de Berlanga, de Pedro Almodóvar, de Álex de la Iglesia o de Ava Gardner potencia en Fitur su atractivo para la industria cinematográfica. De hecho, la capital española batió en 2022 el récord de rodajes: acogió 66 series, 47 largometrajes de ficción y más de 380 anuncios, según datos del organismo municipal Madrid Film Office.

Todos los nombres de Dios, de Daniel Calparsoro, o la serie Reina Roja, una adaptación de la novela de Juan Gómez-Jurado, son algunos de los títulos que han elegido a la urbe como escenario.

Todo sobre mi madre, de Almodóvar; Biutiful, de Alejandro González de Iñárritu; o Vicky Cristina Barcelona, de Allen, tienen como protagonista Barcelona. Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Palma de Mallorca quieren aprovechar también la feria para atraer viajeros a través de sus películas.