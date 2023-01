Ya era hora: Twitter Blue llega, sin cambios, al sistema operativo Android

Con todo lo que se ha venido comentado de Twitter Blue, muchos olvidaban (o simplemente no sabían) que hasta la fecha no era posible acceder al servicio del que hablamos directamente desde los dispositivos Android. El motivo es que no existía la posibilidad de realizar los pagos por Play Store directamente. Pues bien, esto ha cambiado y ya es posible hacer esto como ocurre en iOS.

Desde hoy, en los países en los que ya está presente Twitter Blue, se puede pagar la cuota de suscripción correspondiente, que es la misma que la ya existente para los usuarios de Apple: 11 dólares. Por lo tanto, son unos tres más que si te das de alta directamente en la red social utilizando la web para ello. Y, el motivo para que esto sea así, parecen ser las comisiones que se cobran en las tiendas oficiales en este tipo de casos. Visto que no es posible eliminarlas, la compañía de Elon Musk ha decidido que los usuarios asuman la diferencia para que le llegue el total que tiene pensado que cuesta el servicio. La bondad en el mundo de la tecnología no tiene límites, como se ve.

Por cierto, los países en los que ahora mismo ya está activo Twitter Blue son los siguientes: EEUU; Nueva Zelanda; Japón; Australia; Canadá; Y, también, Reino Unido. Por lo tanto, en el resto de las regiones habrá que tener paciencia para poder conseguir sus mejoras, pero los precios serán más o menos los antes indicados.

Lo que se consigue con Twitter Blue

Pues existen ya varias opciones que son importantes, que únicamente puedes conseguir si te das de alta en el servicio de pago del que hablamos. Aparte del identificativo azul que aparece en la información de tu cuenta y que certifica que eres de los que están abonando la mensualidad, también ya es posible subir vídeos más largos y tener prioridad en las respuestas que se realizan en algunas publicaciones. Incluso, existe la posibilidad de disfrutar de una vista previa de lo que tienes pensado enviar a la red social.

Unsplash

No está mal, pero está por ver si es suficiente para que muchos den el paso de suscribirse a Twitter Blue. Pero, eso sí, la compañía, ahora propiedad de Elon Musk, se guarda la opción de añadir más diferencias o eliminar opciones, ya que no existe obligación alguna en mantener lo que existe actualmente.

Esta suscripción es vital para el futuro de la compañía

El motivo es claro: actualmente los pasos que se tiene que asumir en Twitter por los intereses debido a diferentes préstamos son muy importantes, por lo que se considera vital que Twitter Blue sea un éxito que permita tener unos ingresos estables que aseguren que se puede devolver todo. Y, seguro, que al nuevo dueño se le ocurre alguna forma más de aumentar los ingresos, por la cuenta que le trae claro.