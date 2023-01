Las bajas médicas explican tres cuartas partes de la tasa de absentismo, que es del 6,7%

La tasa de absentismo en España es actualmente del 6,7%, según datos oficiales del tercer trimestre de 2022. Este es, por tanto, el porcentaje de horas efectivas no trabajadas por causas diferentes a vacaciones, días festivos o ERTE, que muestra que tres cuartas partes de estas ausencias del trabajo se produce por enfermedad del trabajador, ya que la tasa de absentismo por incapacidad temporal en este periodo se situó en el 5%. A este motivo le siguen los permisos por cuidado de hijos u otros familiares y las ausencias injustificadas hasta completar la tasa de absentismo general.

Así lo refleja el informe trimestral sobre absentismo laboral y siniestralidad que elabora Adecco con las cifras de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral que elabora el Instituto Laboral de Estadística (INE) y que indica que el absentismo entre julio y septiembre apenas creció una décima respecto al trimestre anterior y avanzó el mismo 0,1% en comparación con un año antes.

Los autores de este informe llaman la atención sobre el hecho de que el absentismo "se conforma por el conjunto de horas no trabajadas por motivos ocasionales" y, en este punto, alertan de que "es un error equipararlo con faltas injustificadas". De hecho, señalan que estas ausencias sin motivo no son la porción más importante de la tasa de absentismo, que está formada por las citadas bajas médicas laborales por enfermedad común o accidente de trabajo y otras causas. Entre estas últimas, además de las faltas injustificadas, están también las horas no trabajadas por maternidad, adopción, o permisos remunerados para el cuidado de familiares, formación o huelgas.

Así, al igual que la tasa general de absentismo, las ausencias por bajas médicas no registraron grandes variaciones en el tercer trimestre del año pasado, bajando solo una décima respecto al segundo trimestre y aumentando un 0,1% en el último año, hasta alcanzar el antes citado 5%.

No obstante, dado que para hallar la tasa de absentismo, estos economistas dividen las horas no trabajadas por motivos ocasionales (incluidas las bajas médicas) entre el número de horas pactadas efectivas (a las horas acordadas se restan las no realizadas por vacaciones, festivos y ERTE), el director de The Adecco Group Institute, explica que el aumento de esta tasa, aunque leve, "se debe en este tercer trimestre, principalmente, a la reducción de las horas pactadas efectivas por el

En general, con los datos oficiales del INE, este informe ha detectado que el sector que tiene una tasa de absentismo mayor es la industria (7,3%, tras subir tres décimas en un año); seguido por los servicios (6,6%) y la construcción 5%. Estos dos últimos sectores incrementaron su tasa una décima en comparación con un año antes.

Pero donde existe más disparidad es en el desglose del absentismo por comunidades autónomas. Las que se anotan mayores tasas de ausencias en el empleo son el País Vasco, con una tasa absentista del 9,8% y Navarra, con un 8,1%; estos dos territorios son, además, los que experimentaron un mayor incremento de este indicador, del 1,6% y 1,3%, respectivamente. Por el contrario, los menores porcentajes de absentismo se dan en Baleares (3,9%) y Canarias (5,3%), tras registrar recortes de esta tasa en ambos casos, del 0,5% y 1,6%, respectivamente.