HP lanza unos auriculares que tienen muy poco que envidiar a los AirPods

Desde hace un tiempo la compañía HP está lanzando al mercado una gama de accesorios que es de lo más llamativo y que ofrece funciones que son diferenciales. La firma norteamericana ha lanzado unos nuevos auriculares inalámbricos que tiene por objetivo competir en el mercado con todos, incluyendo a los AirPods de Apple. Hablamos de los Poly Voyager Free 60 y Poly Voyager Free 60+.

Como no puede ser de otra forma en los tiempos que corren, la comunicación con la fuente sonido se realiza mediante el uso de tecnología Bluetooth (son capaces de trabajar con dos dispositivos a la vez y recuerda hasta ocho), lo que asegura que no tienes que poner cable alguno por medio -hay una excepción de la que hablaremos más adelante- y, además, la libertad de so por este motivo está asegurada. Lo indicado asegura también una compatibilidad excelente, y esto se confirma debido a que los nuevos cascos de HP se pueden utilizar con Windows; macOS; iOS; y, como no, Android. Por lo tanto, no tendrás problemas con ninguno de tus dispositivos móviles u ordenadores.

Unas buenas prestaciones en estos HP

Aparte de ofrecer opciones que son básicas en la actualidad, como por ejemplo resistencia al agua (IP54) u ofrecer soporte para sonido HiFi, existen algunas opciones que son dignas de destacar en los Poly Voyager Free 60. Un ejemplo es que incluyen cancelación activa de ruido para que nada de lo que sucede a tu alrededor te moleste. Aparte, y esto también es importante, los controladores integrados son de 10 milímetros, por lo que se asegura una buena potencia y total ausencia de distorsión.

HP

Una de las cosas que destacan especialmente en este nuevo accesorio de HP es lo que tiene que ver con la autonomía. Combinando la batería de los propios auriculares y la funda de transporte, se puede llegar al día completo de uso sin tener que buscar un enchufe, y esto es un seguro de vida para los que suelen estar fuera de casa mucho tiempo. Además, hay que destacar que la carga se puede realizar mediante un puerto USB tipo C o de manera inalámbrica (existe compatibilidad con el estándar Qi), por lo que todas las opciones están presentes. Incluso, los procesos son muy rápidos, ya que en solo 15 minutos puedes conseguir hasta una hora de uso.

La diferencia de los Poly Voyager Free 60 y su precio

Todo lo que hemos indicado está presente en los dos modelos que componen la nueva gama de auriculares de HP. Pero la variante Plus incluye una pantalla OLED en la funda que se acompaña con botones que, entre otras cosas, permite conocer la carga de la batería o controlar el volumen. Además, el puerto USB tipo C permite la conexión de un cable -incluido- que se transforma en una toma de auriculares tradicional. Esto, entre otras cosas, permite convertir a la funda en un repetidor que se conecta con los cascos. Ideal, por ejemplo, para dar uso a este producto con los sistemas de entretenimiento de aviones y trenes.

El precio de la gama completa no se ha publicado, pero sí que el modelo básico costará unos 299 euros, una cifra que no es la más baja del mercado, pero tampoco de locura. Su fecha de llegada al mercado se sitúa en el mes de marzo de 2023, y estará disponible en todas las regiones en las que trabaja HP.