Que se preparen los iMac: HP lanza un All in One de… ¡34 pulgadas y 5K!

Los iMac son una referencia en el mercado de los All in One, pero tiene rivales que les plantan cara y ofreciendo productos que son de una excelente calidad y, además, tiene una potencia espectacular, Un ejemplo es HP que acaba de anunciar un nuevo ordenador con Windows que no tiene nada que envidiar a lo que pone Apple en el mercado.

El equipo tiene como uno de sus grandes atractivos la pantalla que incluye, que es tipo IPS y tiene unas dimensiones de nada menos que 34 pulgadas. Pero aquí no acaban las buenas noticias del componente del que hablamos, ya que este dispone de un brillo que llega a los 500 nits y es capaz de representar el 98% del espectro de colores CII-P3. Si a esto se le suma una resolución 5K, hablamos de una calidad que está fuera de toda duda -y que llega a calidad de estudio a la hora de utilizarlo en un ámbito profesional-.

Potencia de sobra en este ordenador de HP

Todo lo que encontrarás en el interior del HP AiO asegura que Windows funciona como un tiro en todo tipo de situaciones. Sin ir más lejos, el procesador puede ser desde un Intel Core i5 hasta un Core i9-12900 con vPro, de lo mejor que existe en el mercado actualmente -tanto en lo que se refiere con la fuerza bruta como en la gestión adecuada del funcionamiento-. Aparte, hay que destacar que para que todo funcione al máximo siempre, la compañía permite integrar hasta 128GB de RAM. Una cifra que no está al alcance de muchos All in One actuales y que se convierte por ello en completamente diferencial.

HP

Algo que también es muy destacable en este ordenador es que su almacenamiento alcanza los 4 TB tipo SSD, una cifra impactante y que asegura que siempre tendrás espacio para trabajar (aunque utilices contenidos multimedia de una alta resolución). Aparte, la gráfica que utiliza el dispositivo es una RTX 3060 con 6GB independientes, lo que asegura una gran capacidad a la hora de mover gráficos complejos. Un All in One top, no cabe duda.

No le falta de nada a este All in One

Además de ofrecer un acabado en aluminio con una base que permite un ajuste perfecto -tanto en altura como en inclinación-, hay que decir que este es un modelo que cuenta con una excelente conectividad ubicada en la parte trasera del equipo. En ella, encontrarás desde dos puertos USB tipo C; pasando por un par USB A; e, incluso, conexión HDMI 2.1. A esto debemos sumarle que no le falta ni Bluetooth para el uso de accesorios sin cables y, como no, WiFi 6.

HP

Algo que es curioso en este All in One de HP es que cuenta con una cámara magnética de 16 megapíxeles. Eso asegura que siempre podrás colocarla en el lugar en el que necesitas para que las videoconferencias tengan la máxima calidad posible (y, aparte, esto es positivo en lo referente a la privacidad, ya que desconectarla es posible en cualquier momento).

Precio de este ordenador

Evidentemente, no se puede esperar que sea un modelo especialmente barato porque todo lo que incluye es potente y de alta calidad. Su precio se sitúa desde los 2.115 euros -el modelo que tiene el procesador menos potente de los que íntegra y con una gráfica de únicamente 4GB-. Su disponibilidad se sitúa en el mes de septiembre de este mismo año 2022.