Estrenos de la semana del 16 de enero de 2023 en Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Movistar Plus+

Esta es una semana muy importante en lo que tiene que ver con los estrenos que llegan a las plataformas de vídeo en streaming que hay en España. El motivo es que una de las series que pueden marcar el año aterriza con su primera temporada para mostrarnos un mundo que está cerca de llegar a su fin tal y como se conoce.

La serie de la que hablamos es The Last of Us, que desde el día 16 de enero puedes disfrutar en HBO Max. Basada en un conocido videojuego, se basa en mostrar cómo es la vida una vez que la civilización tal y como se conoce hoy en día ha desaparecido, la intriga y acción es la nota predominante, y el reparto encabezado por Pedro Pascal (The Mandalorian), es excelente y encaja como un guante. Apunta a ser unas de esas creaciones que pueden marcar una época como en su momento ocurrió con The Walking Dead o Juego de Tronos.

Entre las películas, que hay bastantes de estreno en la semana que comienza hoy, hay una que creemos que puede ser más interesante de lo que aparece en un principio. Su nombre es Jung-E, una creación de ciencia ficción donde no es posible vivir en la Tierra como se conoce ahora mismo, y se tiene que recurrir a refugios adaptados. Pero estalla una guerra, que hace que se tema por la continuidad de la raza humana. Interesante y se puede disfrutar en Netflix el 20 de enero.

El resto de los estrenos en esta señala del 16 de diciembre

Te dejamos a continuación lo que creemos que resulta más llamativo entre todas las novedades que tiene preparadas los servicios de vídeo en streaming para los que tiene una cuenta. Estas son las películas y series que creemos que no debes perderte entre los diferentes estrenos:

Netflix

Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro: estreno de la primera temporada el 19 de enero

Aquellos maravillosos 90: estreno de la primera temporada el 19 de enero

Escuadrón pastelero: estreno de la segunda temporada el 20 de enero

Presidente por accidente: estreno de la primera temporada el 20 de enero

Riverdale: estreno de la quinta temporada el 21 de enero

HBO Max

Arny. Historia de una infamia: estreno de la primera temporada el 20 de enero

Godzilla vs. Kong: estreno el 21 de enero

Prime Video

The Legend of Vox Machina: externo de la segunda temporada el 20 de enero

Spirit: Indomable: estreno el 21 de enero

Objetos: estreno el 21 de enero

Disney+

Niña del demonio: estreno de la primera temporada el 18 de enero

Atlanta: estreno de la cuarta temporada el 18 de enero

Idina Menzel: ¿Por dónde se va al escenario?: estreno el 20 de enero

Movistar Plus+