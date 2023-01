HBO Max lo ha confirmado: su subida de precio es tan real como inminente

Hasta la fecha, HBO Max era una de las pocas plataformas importantes que mantenía su política de precios (al menos la que no tiene anuncios, algo que únicamente existe en algunas regiones). Pues bien, esto se ha conocido que va a cambiar y, además, lo hará de forma inminente. Os contamos qué se ha comunicado exactamente.

La compañía, de forma oficial, ha indicado que va a proceder a una subida de precios para acceder a sus contenidos sin tener que ver publicidad. Y, además, no se esperará a que pase un tiempo para que los usuarios se lo piensen, no. La decisión de HBO Max es que en la factura de febrero de 2023 el incremento sea una realidad. Eso sí, para los que tienen una cuenta fuera de EEUU, por el momento hay buenas noticias, porque es en este país donde tiene efecto lo que estamos contando -por el momento, claro-.

Esta es la subida que sufre HBO Max

A la espera que la fusión con Discovery sea una realidad, algo que se espera que ocurra este mismo año, pero que está por ver si se concreta en los tiempos indicados, la cantidad que ha decidido la compañía que tiene que incrementar en su cuota es de un dólar. Es decir, que en EEUU se pasa de pagar 14,99 a 15,99 dólares. No parece una barbaridad, la verdad, pero no deja de ser un seguir la estela de lo que hace el resto -lo que hasta la fecha no había ocurrido-. Curiosamente, en el país del que hablamos la versión con publicidad se mantiene en los 9,99$.

HBO Max

Por el momento no se ha indicado nada que afecte a España, pero lo lógico es pensar que suceda el habitual efecto cascada, y que en no mucho tiempo en nuestro país se tenga que pagar 9,99 euros para acceder a la plataforma. Por lo tanto, y en previsión que esto pueda ser así, no es mala idea ir pensando si este incremento se desea soportar, especialmente si se tiene en cuenta que el servicio del que hablamos está eliminando contenido de una forma constante en los últimos tiempos (algunos ejemplos son series como Westworld o Raised By Wolves).

El mal trago de las plataformas en streaming

Pues estamos en un momento en el que no se salva prácticamente ninguna de las existentes de tener que subir precios o crear accesos con anuncios (algo que no era la idea inicial de este tipo de negocios). Pero, los costes y el tiempo han demostrado que el modelo que se seguía no era viable y, por lo tanto, toca cambiar, Pero no reinventarse, ya que la decisión es una vieja conocida: subo lo que hay que pagar por el mismo servicio, ni más ni menos.