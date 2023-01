WhatsApp hará mucho más sencillo bloquear a usuarios, ¿cómo lo logrará?

Seguro que en más de una ocasión has encontrado a alguien en un grupo de WhatsApp o en un chat directo que no encaja con tu forma de ser. Con el paso del tiempo, si no es una persona con la que debas tener contacto sí o sí, acabas siempre con la idea de realizar un bloqueo para no tener nada que ver con ella. Pues bien, se está trabajando para que hacer esto sea lo más sencillo que la forma de conseguirlo actualmente.

Ahora mismo es posible hacer esto en WhatsApp, pero los pasos a realizar son algo más complejos de lo estrictamente necesarios. Debes acceder al perfil y navegar por algunos menús hasta dar con la función que permite bloquear a esa persona. Y, lo cierto, es que no eran pocos los que se habían quejado por tener una opción mucho más sencilla y viable a la hora de poder realizar esta acción, que puede ser de gran ayuda en algunos casos. Por suerte, parece que la compañía se ha dado cuenta de eso.

Así podrás bloquear a alguien en WhatsApp en breve

Pues como se ha podido ver en la última versión de prueba para Android, que es la 2.23.2.4, la idea que tienes en la aplicación de mensajería que es propiedad de Meta es la de introducir una nueva opción entre las posibilidades que existen en el chat (ya sea individual o de grupo) en la que se pide elegir de forma específica a un usuario de forma directa y bloquearlo. Por lo tanto, se ahorra bastante tiempo en el caso de que desees hacer esto con alguien.

WBetainfo

Evidentemente, no es una función de gran relevancia para que WhatsApp sea completamente diferente. Pero sí es de esas opciones que permite mejorar la experiencia de uso de la aplicación, ya que mejora de una forma muy importante una de las funciones que existen. Y, lo cierto, es que el bloqueo de personas es algo que no se utiliza todo lo que se debería, porque evita tener que mantener contacto con aquellos que no deseas que sepan de ti (de la misma forma que se hace en las redes sociales). La pena, es que, por lo que parece, no se podrán realizar bloqueos de varias personas a la vez.

Por ahora, es una prueba

Esto es algo que se debe tener claro, ya que se sigue la forma de trabajar que da uso WhatsApp desde hace tiempo: establece un periodo de prueba de las novedades y, si todo funciona, se hace oficial. Además, también tiene que llegar la nueva opción para iOS, algo que ahora mismo no existe. Pero, eso sí, debido a que es algo que no cambia internamente la forma de trabajar de la aplicación, es posible que en un mes todo esto lo tengan disponible la totalidad de los usuarios.