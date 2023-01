Cambios en Instagram: el icono de crear contenido vuelve... y hay un sacrificado

Se suele decir que cuando una cosa funciona, no hay necesidad de cambiarla. Y, esto, parece que algunos no lo entienden hasta que no sufren un descalabro. Se acaba de conocer que Instagram tiene planeado realizar cambios en el menú de la pantalla principal (sí, otra vez). Pero, esta vez, parece que acierta con la modificación.

Son ya muchas las modificaciones que ha sufrido esta red social en lo que tiene que ver con su interfaz, unas debidas al aumento de funciones y, otras, por un cambio de estrategia (y, estas, son las que menos le han funcionado todo hay que decirlo). La compañía propiedad de Meta va a por su enésima variación, pero esta vez tiene la intención de volver a sus raíces (y que los usuarios no se le escapen entre los dedos de las manos, muchos de ellos dirección a TikTok, claro).

Los cambios que vienen a Instagram

No son especialmente importantes como para que la interfaz de la aplicación sufra cambios muy radicales. Las variaciones se centran en la barra inferior donde están los accesos directos a diferentes apartados y funciones. Y, lo cierto, es que se recupera algo que nunca debió desaparecer de ella: el icono que permite acceder directamente a la creación de contenidos. De esta forma, Instagram se centra en lo verdaderamente importante -para alegría de muchos-. Como se suele decir, zapatero a tus zapatos.

Pexels

De esta forma, para comenzar a crear algo no habrá que navegar por diferentes menús… simplemente con pulsar el icono con la imagen del símbolo '+', se ejecuta la acción. Esto demuestra que en Instagram se desean centrar en el contenido de forma clara, algo que nunca debió cambiar, por mucho que se desease monetizar la aplicación (hay otras formas a explorar, y que no afectan a la usabilidad de la aplicación y, por extensión, de la plataforma).

Evidentemente, hay damnificados en este movimiento, pero no son especialmente relevantes para los usuarios. Desaparece el icono de la tienda que estaba en la barra inferior (sin que por ello los enlaces de venta se eliminen de Instagram). Además, el elemento para los Reels obtiene otra posición, pero sigue estando presente en el lugar del que hablamos. Es decir, que todo tiene mucho más sentido y el elemento comercial pasa a un nivel inferior en preponderancia en la interfaz de usuario.

Estos cambios tienen fecha de llegada

Pues sí, la propia Instagram en su blog ha comunicado los cambios antes mencionados y, además, cuándo se producirán: en algún momento de febrero de 2023. Por lo tanto, no queda nada para que la creación de contenido vuelva a tener el peso que debía en la red social. Buenas noticias para los usuarios… veremos qué es lo que opinan los creadores y empresas que tienen tiendas en la plataforma.