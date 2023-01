Estrenos de la semana del 9 de enero de 2023 en Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Movistar Plus+

Esta no es una de las semanas con más estrenos en las plataformas de vídeo en streaming que hay en España. Pero esto no quiere decir que no existan opciones que son llamativas entre las películas y series, que son nuevas en cada una de las opciones que hay en nuestro país. Te mostramos lo que no debes perderte desde el día 9 de enero.

Si hay una serie que merece la pena ver es la segunda entrega de Hunters, que desgraciadamente llega también a su final, tal y como ha anunciado Prime Video. El grupo que tiene como objetivos cazar a nazis en la época de los 70 tendrá el objetivo de evitar que se cree un cuarto Reich. Y para ello van a pasarlo muy mal y tendrán que evitar que oficiales de alto rango tomen posiciones en las altas esferas de EEUU. Eso sí, esta vez faltará uno de los icónicos miembros de la banda, ¿quién lo sustituirá? Se estrena el 13 de enero.

En el caso de las películas, la opción que recomendamos llega a Netflix el día 11 de enero y se titula Ruido. Un drama con tintes de suspense en el que la búsqueda de una hija desaparecida es el centro de todo lo que ocurre. Una buena trama en la que se van fusionando todo tipo de problemas sociales que están perfectamente tratados. Una posibilidad que merece la pena para momentos en los que se desea ver algo más que tiros y sustos. No dejes de darle una oportunidad.

El resto de los estrenos en la semana del 9 de enero de 2023

Te dejamos las opciones que debes tener presentes en cada una de las plataformas. Hay posibilidades para todos los gustos que, eso sí, repetimos que no son tan numerosas como otras veces. Pero, lo cierto, es que no es necesario que siempre se lancen mil series o películas para aprovechar la cuenta de un servicio en streaming. Esto es lo que no te debes perder:

Netflix

El sótano de Má: estreno el 9 de enero

El mochilero del hacha: estreno el 10 de enero

Vikingos: Valhalla: estreno de la segunda temporada el 12 de enero

Sky Rojo: estreno de la tercera temporada el 13 de enero

Perro perdido: estreno el 13 de enero

Break Point: estreno de la primera temporada el 13 de enero

HBO Max

Velma: estreno de la primera temporada el 12 de enero

En un barrio de Nueva York (In the Heights): estreno el 13 de enero

Disney+

Koala Man: estreno el 9 de enero

Cazadores de olas: estreno el 11 de enero

Bienvenidos a Chippendales: estreno de la primera temporada el 11 de enero

Movistar Plus+