Cómo descargar un vídeo de la red social Twitter utilizando tu teléfono móvil

Seguro que en más de una ocasión has visto un vídeo en Twitter que te gustaría tener guardado, ya sea para compartir con tus amigos o como recuerdo. El caso es que no existe una forma nativa de conseguir esto… algo que sí es posible hacer con las imágenes. Pero, por suerte, hay una opción que puedes utilizar para lograr el objetivo del que estamos hablando.

Una de las buenas noticias al respecto es que no tienes que instalar nada en tu teléfono o tablet. Y, seguro que ahora te preguntas cómo podrás descargar el vídeo de Twitter que es tu objetivo, ¿verdad? Pues tan sencillo como recurrir a una web que está especializada en esta tarea, pero que necesita de tu ayuda para trabajar de forma efectiva. Hablamos de Twitter Video Downloader. Esta página, que es de uso gratuito, es muy eficiente y ofrece buenas opciones… pero, eso sí, vas a tener que soportar algunos anuncios. No queda otra.

Uso de la web para descargar vídeos de Twitter

Hay dos buenas noticias en la opción de la que te hablamos. Por un lado, la privacidad es excelente, ya que no se tiene que proporcionar información personal alguna. La otra es que, independientemente de la resolución y duración del vídeo, el trabajo es bastante rápido. Por lo tanto, es una herramienta que, posiblemente, la mantendrá en uso por mucho tiempo. Estos son los pasos que tienes que dar para realizar la descarga:

Abre la aplicación de Twitter y, cuando encuentres el vídeo que deseas descargar, utiliza la opción Compartir que hay en el mensaje en cuestión. Esta tiene un icono con tres puntos unidos con una línea.

Una vez que hagas esto, aparecerá en la pantalla una serie de opciones. De entre todas ellas, la que tienes que utilizar es Copiar enlace. Esto te permite guardar la dirección donde está alojado el vídeo.

Ahora tienes que ir a la página de Twitter Video Downloader y, allí, verás una barra de texto en la que tienes que copiar la información anterior. Ahora, pulsa en el botón Descarga que hay justo al lado.

Comienza el proceso y no dejes de revisar la previsualización de la grabación que ves, para confirmar que todo va por el camino correcto. A continuación, simplemente tienes que dar uso a los botones de color azul que aparecen cuando finaliza el proceso online. Da uso al que mejor encaje con tus necesidades.

Has finalizado.

Como has podido comprobar todo es muy sencillo a la hora de poder conseguir un vídeo alojado en Twitter. Y, lo cierto, es que no tiene mucho sentido que no se incluya una opción de descarga directa en la aplicación oficial. Tendría que hacer algo Elon Musk al respecto.