Apple presentará algo completamente nuevo antes del mes de junio, ¿de qué se trata?

Si bien parece que en este año 2023 no habrá grandes alardes en algunos de los productos que son característicos de Apple, parece que ocurrirá con una nueva gama de producto que se espera desde hace mucho tiempo que la compañía de Cupertino lance al mercado. Y, esto, ocurría antes de lo que se esperaba.

Es conocido que, desde hace casi dos años, se especula sobre el posible lanzamiento de una gafas de Realidad Aumentada por parte de Apple. No son pocas las informaciones que indican que la firma liderada por Tim Cook lleva tiempo trabajando en conseguir un dispositivo que encaje con sus estándares de calidad y usabilidad. Y, por lo que se ve, este año 2023 es el momento que habría elegido para dar la buena noticia a los fans de la compañía de la manzana mordida.

Posible fecha de anuncio de este accesorio

Tal y como se apunta en la fuente de la información, ya se han dado los pasos necesarios para que las nuevas gafas de las que hablamos de un producto final y pueda ser anunciado oficialmente. Y, pese a lo que algunos pensaban, no sería el evento WWDC de 2023 (la conferencia mundial de desarrolladores de Apple) en el que se haría oficial el dispositivo. De esta forma, se lograría dar la debida importancia al equipo y no la compartiría con otros productos o desarrollos, Por lo tanto, hablamos de algún momento entre marzo y junio de este año. No queda tanto, la verdad.

Ice Universe

Otra de las cosas que se han indicado es el posible nombre que tendrían las gafas de realidad aumentada. Muchas han sido las opciones que se han especulado al respecto, pero parece que la opción que finalmente ha triunfado en las oficinas de la compañía norteamericana es Apple Reality Pro. No suena nada mal. Lo cierto es que, sin ser exactamente una nomenclatura típica de la firma, sí que encaja bastante bien para una nueva gama de producto.

Bastante retraso en este producto de Apple

Teniendo en cuenta que se esperaba para finales de 2021 en un principio, está claro que las dificultades que ha encontrado Apple en la fabricación de estas gafas de Realidad Aumentada (tanto por el hardware como por el software), son mayores de lo que se esperaba en un principio. Y, el caso, es que tiene sentido que la presentación sea antes del WWDC, ya que de esta forma -una vez que el producto es oficial-, se podrán conocer sus posibilidades en lo referente al desarrollo interno y, también, de terceros (algo esto último que será clave para que las Reality Pro serán una opción útil en el mercado).