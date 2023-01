Las promotoras ven peligrar su negocio ante la parálisis de las operaciones urbanísticas

No solo la lentitud y la revisión en los tribunales han frenado la creación de suelo finalista. Mikel Echavarren, CEO de Colliers, recuerda que durante los años de la crisis después del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, “durante al menos seis o siete años no hubo capacidad económica por parte de los propietarios de suelo para la urbanización de nuevos desarrollos”. Y aclara, además, que los bancos se quedaron muchos terrenos por adjudicación hipotecaria, en los que no han invertido. También lamenta “las decisiones ideológicas” de algunos ayuntamientos que han paralizado cualquier operación. “La generación de suelo es una actividad muy intensa en capital, lo cual hace que en periodos de crisis la iniciativa para su transformación no sea fácil, como pasó en la crisis del 2008 al 2014”, confirma Daniel Cuervo, de la patronal Asprima.

Pero no es el único motivo, según el CEO de Colliers. “Como consecuencia de algunas barbaridades urbanísticas que se realizaron en tiempos de la burbuja inmobiliaria, se derivaron múltiples procesos judiciales que afectaron personalmente a funcionarios y técnicos de algunos ayuntamientos”, afirma Echavarren. Adicionalmente, en 2010 se endurecieron las penas por delitos de corrupción urbanística en el Código Penal.

Como consecuencia de todos estos factores, “el coste del suelo ha encarecido enormemente, perjudicando la accesibilidad de la vivienda”, afirma Echavarren.