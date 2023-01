El Apple Pencil tendrá una gran mejora a la hora de utilizar los colores

Cada vez son más los usuarios de productos de Apple que utilizan el stylus oficial de esta compañía. Por lo tanto, no es de extrañar que busquen diferentes modos de mejorar su usabilidad y cantidad de opciones. Y, por lo que se ve, trabajan en un añadido que puede ser muy importante y que tiene por protagonistas a los colores.

Hay que recordar que, en un principio, cuando los stylus estaban presentes únicamente en los Galaxy Note de Samsung, Apple renegaba de su uso de una forma furibunda. Pero, con el paso del tiempo, ha visto que este accesorio es de lo más útil y, por lo tanto, lo ha incorporado a su gama de productos -y los que tienen un iPad lo han aceptado de una forma excelente-. Y, ahora, ya son varias las generaciones del Pencil que hay en el mercado.

La novedad que prepara Apple para su stylus

Como hemos indicado, esta tiene que ver con los colores. Evidentemente, desde siempre se han podido utilizar estos a la hora de escribir a mano alzada en la pantalla del dispositivo en el que se utilizaba el Pencil. Pero, en lo que trabaja la compañía de Tim Cook, quiere ir un paso más allá. De esta forma, se quiere proporcionar la función de que este accesorio reconozca el color real que tienen los objetos, para de esta forma poder trasladarlo a la aplicación correspondiente. Una idea de lo más curiosa y, sin duda alguna, diferencial.

Unsplash

Para lograr esto, los datos que se tienen (que llegan mediante una patente que ha conseguido Apple), indican que en los futuros stylus se incluirán varios sensores en la zona de la punta para poder detectar los colores que tiene un objeto real. Existirá uno específico para este trabajo, y otros podrán realizar funciones adicionales que están por determinar (pero que podían ser fotodetectores con canales diferentes). Por lo tanto, la precisión sería excelente, y sería un paso más para el Pencil a la hora de ser útil en el ámbito personal y profesional.

Por ahora en fase de desarrollo

No parece que la nueva generación del Apple Pencil, que podría llegar este mismo año 2023, sea la que incluya esta nueva opción. Por ahora la función está en fase de trabajo en la integración y funcionamiento, pero en la siguiente sí que podría ser una opción que hará diferencial al stylus de la firma de Cupertino frente a la competencia. La verdad es que para no confiar en este tipo de accesorios en un principio, no está nada mal los avances que ha dado la compañía en el desarrollo de su producto.