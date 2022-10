No te vuelvas loco: así puedes conectar cualquier Apple Pencil a un tablet iPad

Desde el año 2015 existe en el mercado el Apple Pencil, el stylus de la compañía de Cupertino que permite escribir a mano alzada -e, incluso, dibujar con él debido a su alta precisión-, en las pantallas de varios iPad. Si no sabes exactamente cómo sincronizar este accesorio con el tablet, te vamos a mostrar los pasos que tienes que dar para conseguirlo.

Evidentemente, el tablet de Apple que utilices debe ofrecer la correspondiente compatibilidad y, por ejemplo, todos los iPad Pro que hay en el mercado la tienen (y varios modelos más de la firma, claro). El proceso de sincronización tiene como grandes virtudes que es muy sencillo de completar y que no tardarás mucho en completarlo. Evidentemente, no hay nada peligroso, ya que no hay bajada de rendimiento en el dispositivo, por poner un ejemplo.

Cómo sincronizar el Apple Pencil con los iPad

Existen dos generaciones de este stylus, y cada una de ellas tiene su proceso específico para completar la sincronización (son muy parecidos, pero tiene ligeros detalles que los diferencian). Por lo tanto, hemos decidido mostrarte ambas posibilidades para que siempre encuentres la solución que necesitas.

Sincronización de la primera generación:

Quita la tapa de la parte superior del stylus, al hacer esto debería ver el puerto Lightning del accesorio.

Conecta el Apple Pencil al puerto correspondiente del iPad, lo ideal es que uses el cable original para que el proceso no te dé fallo alguno.

En la pantalla aparece un mensaje que incluye el botón llamado Emparejar, dale uso y espera a que el proceso se complete (tarda únicamente unos segundos).

Hecho esto, has finalizado.

Unsplash

Sincronización de la segunda generación:

Coloca el lado plano del Apple Pencil en la parte superior del iPad que utilizas (este es el que tiene los botones de control de volumen, de esta forma sabrás exactamente cuál es el que indicamos).

Hecho esto, verás que se realiza un proceso en el tablet y, cuando este finaliza de forma automática, aparece un elemento en la pantalla del iPad que muestra el porcentaje de carga del stylus.

Has finalizado y ya puedes escribir a mano alzada en la pantalla.

Si por algún motivo no puedes completar estos procesos, debes asegurarte de que el Bluetooth del iPad lo tienes conectado, ya que de otra forma la sincronización no se completa. Si es así, tienes que habilitar esta conectividad. Por cierto, una vez que sincronices el Apple Pencil, ya no tendrás que realizar el proceso de nuevo debido a que la conexión se ejecuta de forma automática.