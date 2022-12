Ahora que la inversión en activos alternativos, y en particular en private equity, está en auge, son muchos los inversores que se preguntan cuál es la forma adecuada de acceder e invertir en este tipo de activos, y nosotros creemos que iniciarse invirtiendo vía formato fondo de fondos es lo que más sentido tiene. ¿Por qué invertir a través de un fondo de fondos de activos alternativos? Creemos que son muchas las ventajas para el inversor, a diferencia por ejemplo de invertir directamente en el capital de una compañía o en un solo fondo.

En primer lugar, y se podría señalar como ventaja principal, está la diversificación que se ofrece al inversor: si tomamos como ejemplo la estrategia de private equity, y comparamos invertir en el capital de una sola compañía o en un solo fondo, que daría exposición a unas 15-20 empresas, con invertir en un fondo de fondos de private equity, vemos que en este caso se obtiene una diversificación mucho mayor, con exposición a unas 200 compañías si consideramos un portfolio de 10 fondos subyacentes (aunque por lo general los fondos de fondos tienen incluso un número superior de fondos subyacentes, por lo que tienen todavía una mayor diversificación).

Otro punto fundamental a señalar es que además ayuda a reducir el riesgo de retorno frente a invertir en un solo fondo porque, a pesar de que se seleccione a uno de los mejores gestores a nivel mundial (que es el objetivo de los gestores de fondos de fondos), siempre cabe la posibilidad de que el fondo o añada de ese gestor en la que se ha invertido, por lo que sea, no tenga el rendimiento esperado y en lugar de estar en el primer cuartil, esté en un tercer cuartil o cuarto cuartil, ofreciendo un menor retorno del previsto. Al invertir en más de 10 fondos de diferentes gestores, este riesgo se reduce.

Muy importante también a la hora de invertir en un fondo de fondos es que con un ticket mucho menor se puede tener acceso a los mejores gestores a nivel mundial: lo más común en los fondos de fondos de este tipo es que se exijan tickets mínimos de unos 125.000-150.000 euros, que son muy inferiores a lo que los gestores de primer nivel de fondos alternativos habitualmente exigen como ticket mínimo de compromiso, y que suele estar en torno a los 5 millones-10 millones de euros o dólares.

Tomada la decisión de invertir en un fondo de fondos de activos alternativos para beneficiarse de las ventajas anteriormente comentadas, se debe seleccionar en qué tipo de fondo de fondos se quiere invertir: multiactivo o enfocado en un solo tipo de estrategia (private equity, deuda privada, real estate, infraestructuras, venture capital), número de fondos subyacentes, foco geográfico (monopaís, enfocado en un continente, global, etc.), tamaño de los fondos o de las inversiones subyacentes, etc.

Con el paso del tiempo cada vez hay mayor variedad de fondos de fondos de activos alternativos, por lo que es muy probable que el inversor pueda encontrar fondos de fondos cuya política de inversión se ajuste a lo que busca: para los que se inician en la inversión, lo normal sería buscar un fondo de fondos que fuese más conservador, enfocándose en las estrategias menos arriesgadas (como puede ser por ejemplo buyout en private equity) y en los grandes players, para más adelante buscar fondos de fondos con estrategias algo más complejas o con gestores más nicho.

En función de esa política de inversión por la que el inversor habrá decidido invertir en un determinado fondo de fondos, el gestor de ese fondo de fondos deberá tener en cuenta los criterios que en ella se han establecido para llevar a cabo la selección de unos fondos frente a otros, y que serán los que terminen formando parte de su portfolio.

Una vez comprobado que el fondo objeto de análisis cumple con esos criterios principales de la política de inversión del fondo de fondos (en términos de estrategia, foco geográfico, tamaño de sus inversiones, etc.), el gestor del fondo de fondos pasará a hacer un análisis más en detalle de otro tipo de cuestiones adicionales, como son: análisis de la firma o gestor; de su track record y resultados de las añadas anteriores; análisis de las inversiones que ha hecho históricamente, comprobando que ha sido consistente en cuanto a su estrategia; análisis del equipo inversor (experiencia de los miembros más sénior, comprobar que no haya habido mucha rotación en el equipo para que los que vayan a invertir en ese fondo sean los mismos que han creado el track record y hecho las inversiones en los anteriores fondos, comprobar también que hay alineación de intereses mediante bonus y carry al equipo de inversión sujeto al rendimiento del fondo, etc.); análisis de su base inversora…

Además, también se analiza la estructura del vehículo en el que se invierte y sus principales términos y condiciones: comisiones, carried interest, tamaño objetivo del fondo, periodos de inversión y desinversión, cláusulas que den posibilidad a cambiar al gestor dependiendo de alguna serie de sucesos o incumplimientos, etc.

Por último y también muy importante, porque es una pregunta que se hacen todos los inversores antes de invertir en un fondo de fondos, creemos que todo este trabajo y análisis comentado que hacen los gestores de fondos de fondos justifica el pago de su comisión de gestión, que es una comisión adicional a la de los fondos subyacentes (por lo general de menor importe). Y esta comisión de gestión no solo paga este trabajo de análisis o due diligence de los fondos subyacentes, sino que también paga el análisis de mercado que se hace previo a la inversión en los fondos, las due diligence legal y fiscal realizadas también con asesores legales y fiscales contratados para cada inversión, así como también las ventajas operativas que se aportan al inversor final: invertir en 10 fondos, por ejemplo, puede suponer entre 30-40 llamadas de capital al año, llamadas que el fondo de fondos unifica y trata de reducir a 3 o 4 al año.

Por todo lo comentado, creemos que invertir en activos alternativos en formato fondo de fondos es muy adecuado para inversores que quieren adquirir exposición a alternativos de la mano de los mejores gestores a nivel mundial y sin tener que invertir gran parte de su patrimonio.

Álvaro Bueso-Inchausti es director de fondos de fondos de A&G