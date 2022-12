El almacenamiento en la nube se consolidará como tendencia en las empresas en 2023

Privados y públicos. Los sectores de seguros, comercio minorista y de servicios sociales son los que más están ahora experimentando las ventajas de la utilización de la computación en la nube en sus empresas, según Power Data. Telecomunicaciones y banca, junto con la industria, son los que ya las experimentan desde hace años. En IPM declaran que modern apps y cloud tendrán más demanda en 2023 en sanidad, educación y Administración pública a causa de los datos confidenciales que manejan y la regulación a la que están sometidos.

Denominación. Raúl Coria dice que, en tecnología, lo moderno no dura más de cinco años. La denominación de modern apps o aplicaciones modernas nació para romper “y seguramente se seguirán llamando así en los próximos años”. Además de “rompedor”, el nombre en inglés, como ocurre en multitud de casos, es más corto y por eso más utilizado tanto en el mundo tecnológico como en el mundo empresarial.

Impensables. Hace diez años las modern apps no estaban en la mente de nadie y mucho menos en la vida de las personas. “El software ha pasado por distintas etapas de evolución y en la actualidad no hay casi ninguna área de la vida personal o profesional que no esté guiada por uno, hasta los programas de las lavadoras domésticas”, manifiesta el gerente de productos en la nube de IPM.